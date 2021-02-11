Американская актриса и экс-боец смешанных единоборств Джина Карано лишена роли в сериале «Мандалорец» после скандальных высказываний в соцсетях.
«Джина Карано сейчас не работает в Lucasfilm и не будет задействована в будущих проектах. Ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основании культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы», – цитирует официальный релиз компании Lucasfilm Hollywood Reporter.
38-летняя Карано писала, что быть республиканцем в настоящее время – все равно, что быть евреем во время Холокоста. В ноябре 2020 года она высмеяла ношение масок в период пандемии коронавируса и заявила, что итоги президентских выборов в США были подтасованы. Также ее обвиняли в трансфобии из-за высмеивания практики использования личных местоимений трансгендерами.
- Карано выступала в MMA в 2006-2009 годах и проиграла чемпионский пояс Strikeforce Крис Сайборг. Ее статистика – семь побед и одно поражение.
- «Мандалорец» – часть вселенной «Звездных войн». В данный момент ведется работа над третьим сезоном.