«Джина Карано сейчас не работает в Lucasfilm и не будет задействована в будущих проектах. Ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основании культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы», – цитирует официальный релиз компании Lucasfilm Hollywood Reporter .

38-летняя Карано писала, что быть республиканцем в настоящее время – все равно, что быть евреем во время Холокоста. В ноябре 2020 года она высмеяла ношение масок в период пандемии коронавируса и заявила, что итоги президентских выборов в США были подтасованы. Также ее обвиняли в трансфобии из-за высмеивания практики использования личных местоимений трансгендерами.