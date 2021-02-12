Камару Усман – Александр Яковлев

Александр Яковлев встретился с Камару Усманом летом 2016-го. Тогда нигериец провел в UFC только два боя и еще не попал в топ-15. Русский боец проиграл единогласным решением судей, все трое отдали победу Камару со счетом 30:25. Яковлев объяснил, почему Усман доминирует во всех поединках, которые получаются незрелищными и тягучими, из-за чего многие считают Камару скучным бойцом.

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«У него борцовская база, он очень сильный и выносливый. Если посмотреть его поединки в вольной борьбе, он мог в первой половине схватки технически уступать, а потом за счет выносливости прибавлять, соперники уставали, и он выигрывал. В первом-втором раунде ему еще могут противостоять, но потом он берет средний темп и держит его все пять раундов.

77 кг – это не мой вес. Чувствовал во всех поединках, что физически уступаю. Не только Камару, другим бойцам тоже. В клинче всегда у соперников было превосходство в физической силе, а у Усмана тем более», – сказал Яковлев.

Усман имеет одно поражение в рекорде, но оно случилось задолго до первого контракта с UFC. В главном промоушне статистика нигерийца безупречна: 12 побед в 12 боях. Русский боец считает, что дело в физических данных чемпиона. Усман – лучший в истории UFC по качеству чемпионских раундов: он выиграл все, в которых принимал участие, 10 из 10. Два раунда нигериец взял с разгромным счетом 10-8, а в клинче и на канвасе доминировал 27 минут – больше половины от общего времени.

«Усман непобедим благодаря физике и выносливости. Он начинает бороться, хорошо дышит, не устает, с ним даже борцы устают. Когда я смотрел его схватку по вольной, его соперник первую половину вел, но потом чуть подсел, и Усман его разобрал. Может быть, это природные данные», – полагает Александр.

Камару Усман и Александр Яковлев Фото: Getty Images

Яковлев не исключает, что чемпион в полусреднем весе все же может смениться, а Бёрнсу для победы нужно завершить бой досрочно, нокаутом или сабмишном.

«Мне кажется, Бёрнс может забрать первые раунды, пока он свежий. У него лучше ударка – где-то поймать, может быть, уронить получится. Нужно стараться избегать борьбы, потому что он будет тратить много сил на защиту и быстро устанет. А Усман не устает. Поэтому либо ударка, либо поймать его на сабмишн, пока он свежий. Не знаю, насколько хорошо Бёрнс дышит, готов ли его организм к такой работе. Технически он ничем не уступает Камару», – уверен Яковлев.

Бойцы тренировались в одном зале во Флориде, и Бёрнс уверяет, что провел армбар всем, кто там занимается, включая Усмана. Летом 2020-го нигериец покинул зал, заявив, что хочет больше отдельного внимания. «В Sanford MMA было много полусредневесов. Если ты в качестве чемпиона ежедневно тренируешься с этими бойцами, то они хорошо тебя изучат. Если однажды они тебя одолеют, то будут облизывать губы, считая, что пришло их время», – сказал тогда Усман, явно намекая на будущего соперника.

Гилберт Бёрнс – Рашид Магомедов

Бёрнс дрался с русскими бойцами дважды, а впервые это было больше пяти лет назад, в ноябре 2015-го, когда с бразильцем уверенно справился Рашид Магомедов. Боец, который в свое время входил в топ-15 легкого веса UFC, считает, что прогресс Бёрнса зависит от многих факторов.

«Наверное, набрался опыта. Уже сколько лет прошло? У него хороший лагерь, от спарринг-партнеров многое зависит, от тренеров. Он еще поднялся в весе, теперь выступает в 77 кг. Восстанавливается лучше, это сказывается. Каждая мелочь дает результат», – полагает Магомедов.

С Магомедовым Бёрнс дрался в легком весе и проиграл единогласным решением судей. Сейчас бразилец имеет репутацию блестящего борца, сочетающего при этом мощную ударную силу, но тогда Магомедов не давал бразильцу перевести себя в партер и полностью перебил его. Статистика Бёрнса в легком весе UFC – 7-3, в полусреднем – 5-0.

«В легком весе Бёрнсу было бы сложнее дойти до титульного боя, потому что там конкуренция большая. Видимо, в этом весе он себя чувствует лучше. Такой толчок у него случился именно в полусреднем, потому что не так много гоняет. Он быстро добрался до титульника, а если бы гонял вес в легком дивизионе, то не восстанавливался бы так быстро – это психологически тяжело. Он прибавил в ударке, стал взрывным, более агрессивным. Может, он тогда не восстанавливался после весогонки, чуть больше уставал, чем сейчас», – считает бывший соперник бразильца.

Когда Брюс Баффер объявил решение о победе Магомедова над Бёрнсом, бразилец расплакался, а российский боец поднял его руку в знак уважения. До поединка между ними не все было гладко.

«Он до боя немножко агрессировал, пытался напугать, хотел психологически давить. Мы в лифте встретились, он был со своей командой, я поздоровался. Он как-то холодно отреагировал: не смотрел в глаза, втянулся. После боя я ему сказал, что нельзя так себя вести. Он понял, извинился. А так, говорю, ты чемпион, молодец. Ему надо было должное отдать, потому что он хороший грэпплер и боец, это было его первое поражение. Я ему сказал не расстраиваться, будет все хорошо. И все – сейчас у него все хорошо», – рассказал Магомедов.

Гилберт Бёрнс и Рашид Магомедов Фото: Getty Images

Гилберт Бёрнс – Алексей Кунченко

Кунченко бился с Гилбертом Бёрнсом в августе 2019-го и проиграл единогласным решением судей, а это поражение стало для него первым в карьере. Еще одно – и Кунченко уволили из промоушна.

«Я не так хорошо изучил Бёрнса, потому что мне предоставили его за полторы недели до поединка. Посмотрел бои бразильца, когда был в Уругвае, понял, что он больше борец – черный пояс по БЖЖ, выиграл хорошие соревнования. Знал, что он борец, а готовился под ударника. Он тоже вышел на замену, и, получается, он план на бой выполнил, а я – нет. Он хорошо стрельнул после этого, вышел на титул.

Тогда не было предположения, что Бёрнс дойдет до титульного боя. Бой со мной он сушил, постоянно клинчевал, не давал работать, в принципе ничего не делал, даже в борьбе. Ни удушающего, ни добиваний – в первом раунде он просто прижимал меня к сетке и не давал вставать. Во втором уже более-менее: был перевод, я вставал, он в основном избегал боя и убегал от меня. Особой тактики у него не было – он старался больше меня прижимать в стойке, чтобы не было боя. С такой техникой, с какой он со мной работал, я вообще не думал, что он подерется за титул», – рассказал Кунченко.

Гилберт Бёрнс и Алексей Кунченко Фото: Getty Images

Как и Магомедов, боец уверен, что Бёрнсу сильно помог переход в полусредний вес. Но Кунченко считает, что бразильцу повезло с соперниками.

«Есть люди, которые дерутся в одной весовой категории, и у них все нормально, а потом они переходят в другую, чуть повыше, и чувствуют себя намного лучше, что и получилось у Бёрнса. Он сам по себе не маленький. Возможно, он плохо восстанавливался из-за того, что много веса гонял, и показывал не такие яркие бои. А на данный момент он очень серьезную конкуренцию составляет, убрал хороших спортсменов. Правда, он попал на такую волну, когда его соперники после меня были на стадии падения, как Тайрон Вудли. Не такие голодные и подготовленные, как раньше. Один после температуры вышел на бой, Гуннар Нельсон. Затем был Демиан Майя. Сами понимаете, он уже пенсионер, не ударник, тут было противостояние у кого лучше бокс, а Майя за пять лет в UFC 4-5 ударов сделал. И вот, вышел на титул», – так видит путь Бёрнса Кунченко.

Русский боец не исключает, что Бёрнс способен удивить Усмана. Кунченко полагает, что он может сделать это ударкой. Бразилец, базовый джиу-джитсер, развился в мощного нокаутера. В истории UFC только три бойца с черным поясом по БЖЖ отправляли соперников в нокаут чаще – Би Джей Пенн, Фабрицио Вердум и Жакаре Соуза.

«Даже не могу ответить, выиграет Бёрнс Усмана или нет, потому что бразилец сейчас голодный, у него есть стимул и желание выиграть пояс. А Усман на пике, он только завоевал титул и не хочет его отдавать. Хотя у Бёрнса есть все, чтобы победить, потому что у него борьба хорошая, ударка у него получше, чем у Усмана. Я посмотрел, как Усман дерется – он за счет физики берет, ударная техника у него хромает. Его никто еще не вырубал, он очень хорошо держит удар.

Я смотрел видео их спаррингов – Бёрнс даже перебивал его. Все зависит от того, у кого какой план на бой будет. Если Бёрнс будет хорошо дистанцию держать, то может выиграть. Важно, что это пятираундовый бой. У Усмана здесь есть опыт, а насчет Бёрнса не знаю, вывезет он или нет. Со мной он устал уже в третьем раунде. Все еще зависит от того, какая подготовка. Может, сейчас лучше подготовлен. Я все-таки ставлю пока на Усмана», – резюмировал Кунченко.

Но кто, если не Бёрнс? Два бойца из трех считают, что нужно дать второй шанс Хорхе Масвидалю, который вышел против Усмана за шесть дней до поединка после того, как из-за ковида снялся Бёрнс. Масвидаль проиграл единогласным решением, но не оставил ощущения безнадежности.

«Если постараться, может Масвидаль – он неплохо подрался с Усманом. Масвидаль халатно отнесся к этому бою, он вообще плохо подготовился. Если бы он был подготовленным, я уверен, что он бы даже нокаутировал. Он очень хороший бой показал, даже будучи неподготовленным», – считает Алексей Кунченко.

С ним согласен Рашид Магомедов: «Масвидаль с Усманом провел неплохой бой. Если дать ему больше времени для подготовки, то он может это сделать. Усман был неудобен для всех соперников, а для него самого был неудобен Масвидаль».

Александр Яковлев уверен: главное не кто это сделает, а как.

«Забрать пояс может любой, просто Усмана в таком длинном бою не переиграешь. Его победить можно, только если досрочно финишировать. Это может любой сделать, там много таких. Нужно в этом аспекте работать, не рассчитывать, что передышишь его, а стараться в первых раундах закончить бой».

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