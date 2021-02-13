«Хабиб настолько сильно ненавидит Конора. Ненависть, которую эти двое испытывают, так же реальна, как и все, что вы когда-либо видели. Я верю, что Хабиб вернется, если Конор завоюет титул. Вернется, чтобы подраться с ним. Я искренне в это верю. Но, может, я ошибаюсь. Посмотрим», – заявил Уайт.