Президент UFC Дэйна Уайт считает возможным проведение реванша меду российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его принципиальным экс-соперником Конором Макгрегором.

«Хабиб настолько сильно ненавидит Конора. Ненависть, которую эти двое испытывают, так же реальна, как и все, что вы когда-либо видели. Я верю, что Хабиб вернется, если Конор завоюет титул. Вернется, чтобы подраться с ним. Я искренне в это верю. Но, может, я ошибаюсь. Посмотрим», – заявил Уайт.

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  • В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом.
  • Выиграв у Джастина Гэтжи в октябре 2020-го, Хабиб объявил о завершении карьеры.
  • Макгрегор в январе 2021-го проиграл Дастину Порье.

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