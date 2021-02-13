В ночь с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам – UFC 258. Камару Усман будет защищать пояс в поединке против Гилберта Бёрнса.
Главный бой
33-летний Усман – американец нигерийского происхождения, которому предстоит третья защита титула в полусреднем весе. Претендент – грозный 34-летний бразилец Гилберт Бёрнс, который в июле 2018-го дважды победил в легком весе, а затем вернулся в полусредний и одолел еще четырех соперников.
Усман и Бёрнс долгое время тренировались у одного коуча – Генри Хуфта. Несмотря на это, они не спешат заявлять о дружеских отношениях.
Камару Усман и Гилберт Бёрнс
Фото: Getty Images
«Некоторые пишут о нас, как о друзьях и товарищах по команде, которым предстоит подраться. Но я не вижу здесь друзей. Что может быть более личным, когда друг, с которым тренируешься каждый день, говорит: «Мне нужно то, что есть у тебя, и я это заберу. Ни о какой дружбе речи не идет. Я выйду в октагон и буду воспринимать его как любого другого соперника», – заявил Усман.
«Мы с Камару провели почти 200 спаррингов на протяжении семи лет, оттачивая борьбу и грэпплинг. Мы знаем друг друга очень хорошо, он был отличным спарринг-партнером для меня и скажет то же самое обо мне. Но официальный бой – совсем другое. Там будет, на что посмотреть», – слова Бёрнса.
Полный кард
Основной кард
Камару Усман – Гилберт Бёрнс
Мэйси Барбер – Алекса Грассо
Келвин Гастелум – Йен Хейниш
Педро Муньоз – Джимми Ривера
Маки Питоло – Джулиан Маркез
Прелимы
Джим Миллер – Бобби Грин
Родолфо Вийера – Энтони Эрнандез
Белал Мухаммад – Диего Лима
Полиана Виана – Маллори Мартин
Ранние прелимы
Рики Симон – Брайан Келлехер
Габриэл Грин – Филип Роу
Джиллиан Робертсон – Миранда Маверик
Ставки и прогнозы
Усман – 1,34
Бёрнс – 3,01
Камару Усман
Фото: Getty Images
Букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона и считают, что бой продлится все пять раундов: на это дают коэффициент 1,75. В досрочное завершение поединка верят меньше: ставка 2,05. Невероятным исходом аналитики называют ничью – кэф зашкаливает аж от 50,0. Наверное, лучше не рисковать.
Где и когда смотреть
Основной кард стартует примерно в 6:00 по московскому времени. Бой Усмана и Бёрнса стоит ожидать примерно к восьми часам утра. Посмотреть бой можно в мобильном приложении UFC и на онлайн-сервисе Wink.