В ночь с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам – UFC 258. Камару Усман будет защищать пояс в поединке против Гилберта Бёрнса.

Главный бой

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33-летний Усман – американец нигерийского происхождения, которому предстоит третья защита титула в полусреднем весе. Претендент – грозный 34-летний бразилец Гилберт Бёрнс, который в июле 2018-го дважды победил в легком весе, а затем вернулся в полусредний и одолел еще четырех соперников.

Усман и Бёрнс долгое время тренировались у одного коуча – Генри Хуфта. Несмотря на это, они не спешат заявлять о дружеских отношениях.

Камару Усман и Гилберт Бёрнс Фото: Getty Images

«Некоторые пишут о нас, как о друзьях и товарищах по команде, которым предстоит подраться. Но я не вижу здесь друзей. Что может быть более личным, когда друг, с которым тренируешься каждый день, говорит: «Мне нужно то, что есть у тебя, и я это заберу. Ни о какой дружбе речи не идет. Я выйду в октагон и буду воспринимать его как любого другого соперника», – заявил Усман.

«Мы с Камару провели почти 200 спаррингов на протяжении семи лет, оттачивая борьбу и грэпплинг. Мы знаем друг друга очень хорошо, он был отличным спарринг-партнером для меня и скажет то же самое обо мне. Но официальный бой – совсем другое. Там будет, на что посмотреть», – слова Бёрнса.

Полный кард

Основной кард

Камару Усман – Гилберт Бёрнс

Мэйси Барбер – Алекса Грассо

Келвин Гастелум – Йен Хейниш

Педро Муньоз – Джимми Ривера

Маки Питоло – Джулиан Маркез

Прелимы

Джим Миллер – Бобби Грин

Родолфо Вийера – Энтони Эрнандез

Белал Мухаммад – Диего Лима

Полиана Виана – Маллори Мартин

Ранние прелимы

Рики Симон – Брайан Келлехер

Габриэл Грин – Филип Роу

Джиллиан Робертсон – Миранда Маверик

Ставки и прогнозы

Усман – 1,34

Бёрнс – 3,01

Камару Усман Фото: Getty Images

Букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона и считают, что бой продлится все пять раундов: на это дают коэффициент 1,75. В досрочное завершение поединка верят меньше: ставка 2,05. Невероятным исходом аналитики называют ничью – кэф зашкаливает аж от 50,0. Наверное, лучше не рисковать.

Где и когда смотреть

Основной кард стартует примерно в 6:00 по московскому времени. Бой Усмана и Бёрнса стоит ожидать примерно к восьми часам утра. Посмотреть бой можно в мобильном приложении UFC и на онлайн-сервисе Wink.

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