В рамках турнира UFC 258 нигериец Камару Усман защитил пояс в полусреднем весе в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.
Чемпион сбил Бёрнса с ног джебом с правой, а затем закончил поединок многочисленными добиваниями на канвасе. Победа стала для Усмана 13-й подряд в UFC, он побил рекорд Жоржа Сен-Пьера, у которого было 12 выигрышей.
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- Усман стал чемпионом в полусреднем весе в марте 2019-го, когда победил Тайрона Вудли единогласным решением судей.
- Поединок с Бёрнсом стал третьей защитой Усмана. Нигериец уже отстаивал пояс в поединках с Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.
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