В рамках турнира UFC 258 нигериец Камару Усман защитил пояс в полусреднем весе в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Чемпион сбил Бёрнса с ног джебом с правой, а затем закончил поединок многочисленными добиваниями на канвасе. Победа стала для Усмана 13-й подряд в UFC, он побил рекорд Жоржа Сен-Пьера, у которого было 12 выигрышей.