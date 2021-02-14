Номерной турнир UFC 258 завершился титульным поединком в полусреднем весе – Камару Усман эффектно финишировал Гилберта Бёрнса в третьем раунде, опрокинув бразильца на канвас джебом и закончив дело добиваниями. В первой пятиминутке у нигерийа были небольшие проблемы, он напропускал в голову от Бёрнса и выглядел неважно, но постепенно Камару прибрал к рукам инициативу.

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В со-главном поединке вечера встречались девушки: американка Мэйси Барбер единогласным решением уступила представительнице Мексике Алексе Грассо. Поединок получился близким, все три судьи поставили 29:28 в пользу Грассо.

Еще один важный поединок мейн-карда: Келвин Гастелум победил Йена Хейниша единогласным решением. Счет – 30:27, 29:28, 29:28, а эта победа стала для Гастелума первой с мая 2018-го, когда он одолел Роналдо Соузу.

Йен Хейниш – Келвин Гастелум Фото: Getty Images

Бой Усмана и Бёрнса – единственный на UFC 258, в котором был зафиксирован нокаут (пусть и технический). Досрочно завершились еще три поединка: Джулиан Маркез задушил Маки Питоло в третьем раунде, Энтони Эрнандес исполнил сабмишн на Родолфо Виейре во время второй пятиминутки, а Полиана Виана провела рычаг локтя Маллори Мартин в первом раунде.

Остальные результаты турнира UFC 258:

Рики Симон единогласным решением судей победил Брайана Келлехера (30:27, 30:27, 30:27);

Белал Мухаммад единогласным решением судей победил Диего Лиму (30:27, 30:27, 30:27);

Крис Гутьеррес единогласным решением судей победил Андре Эвелла (30:26, 29:28, 29:27);

Габриэл Грин единогласным решением судей победил Филипа Роу (30:27, 29:28, 29:28).

Следующий турнир состоится 21 февраля. В главном событии UFC Fight Night встретятся Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис.

Также 21 февраля пройдут два поединка с участием русских бойцов: Алексей Олейник подерется с Крисом Дакасом, а Яна Куницкая сразится с Кетлин Виерой.

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