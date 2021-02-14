Боец средневесного дивизиона Джулиан Маркес провел поединок в основном карде турнира UFC 258 против Маки Питоло. Он вышел в октагон под кавер кантри-поп-певицы Майли Сайрус на песню Heart of Glass группы Blondie.

В третьем раунде Маркес победил захватом анаконды и оказался на интервью перед Джо Роганом. «Я ждал 31 месяц, чтобы взять этот чертов микрофон и прямо сейчас выйти на связь с этими людьми. Сейчас мое время сиять. Итак, Майли Сайрус, ты будешь моей валентинкой?» – сказал 30-летний файтер.

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И внезапно Сайрус ответила! Она увидела запись интервью в твиттере ESPN и откликнулась на вызов Маркеса. «Выбрей на груди MC [инициалы Miley Cyrus], и я ТВОЯ. С днем святого Валентина и поздравляю, моя любовь!» – затвитила певица.

Для Маркеса победа над Питоло стала лишь второй в UFC. Всего у него 10 поединков в профессиональной карьере и статистика 8-2.

Майли Сайрус – дочь кантри-исполнителя Билли Рэй Сайруса и экс-звезда подросткового сериала «Ханна Монтана». В 2014 году на премии Billboard Music Awards Майли признали самой прослушиваемой артисткой на стриминг-платформах, а в 2015-м ее альбом Bangerz получил номинацию на премию «Грэмми».

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