Российский боец смешанных единоборства Магомед Исмаилов попал в серьезное ДТП. В результате столкновения спортсмен сильно ударился головой о руль.
«Будьте аккуратны на дорогах, дорогие друзья. Если что-то произошло, не надо поливать друг друга грязью, угостите оппонента кофейком и ждите ГАИ. А лучше, чтобы у вас ничего не произошло. А если уж произошло, исходите из этого: то, что миновало тебя, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать! И, раз уж ты не можешь изменить ситуацию, поменяй свое отношение к ней. Короче, нормально я, по ходу, головой вшатался», – написал Исмаилов в инстаграме.
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- Исмаилов покинул АСА и объявил, что следующий поединок проведет в промоушне AMC Fight Nights.
- Следующим соперником Магомеда Исмаилова станет Владимир Минеев, первая встреча бойцов завершилась ничьей.
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