Ронда Роузи – культовый боец для UFC. Именно она популяризировала женские ММА и стала первой чемпионкой промоушна среди девушек. Ронда защитила пояс шесть раз, а затем проиграла Холли Холм и Аманде Нуньес. Один нокаут оказался болезненнее другого, и Роузи закончила со смешанными единоборствами в 30 лет. Спортсменка перешла в рестлинг, подписав контракт с WWE, где тут же стала главной звездой.

Хватило года, чтобы Роузи поменяла отношение к новой работе. Девушка уставала от напряженного графика съемок, а еще ее раздражали фанаты, которые в рестлинге совсем не такие, как в ММА. Любителям рестлинга больше важна исключительно составляющая шоу. Зритель турниров WWE не смотрит на такие вещи, как психологический портрет бойца, его тренировочный лагерь и преодоление себя во время поединка.

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«Бегать туда и устраивать фальшивые драки ради забавы – это просто супер, но я работала неполный день и при этом отсутствовала дома 200 дней в году. А когда я все-таки добиралась, у меня был недосып, потому что я не находила времени прилечь», – сказала Роузи, чем и разгневала фанов.

Позже девушка ответила недовольным поклонникам: «В то время как вы тешите огромное нежное эго некоторых профессиональных рестлеров, никто не думает о настоящих бойцах, которых вы оскорбляете, притворяясь, что профессиональный рестлинг столь же реалистичен».

Контракт Роузи с WWE истекает в апреле 2021 года, но девушка до сих пор не разорвала его, поэтому нельзя исключать ее появления в одном из шоу. Последний бой в рестлинге Ронда проиграла. В статусе чемпионки она вышла в ринг против двух соперниц, Шарлотт Флэр и Бекки Линч, и уступила пояс чемпионки RAW среди женщин. Руководство канала FOX хотело видеть Ронду в дебютном шоу SmackDown в июне 2021-го, но гендиректор WWE Винс Макмэну не собирается возвращать ее для небольшого появления – его больше интересует полноценный бой.

Получается, еще пара месяцев, и Ронда официально завершит карьеру в спорте. Чем она занимается сейчас? Кажется, у бывшей звезды UFC все неплохо и без масштабных ивентов. Роузи сфокусировалась на создании семьи с экс-бойцом UFC Трэвисом Брауном. Пара поженилась в 2017-м, и Браун – полная противоположность Ронде в смешанных единоборствах: мешковатый середняк, не побеждавший в UFC больше трех раз подряд.

Девушка полностью сменила образ жизни: вместе с Брауном они обосновались на ферме в Риверсайде, Калифорния. Ранчо пара назвала, сложив фамилии друг друга в одно слово – получилось «Броузи Эйкрес». С Рондой и Трэвисом на ферме живут два сына Брауна от первого брака, Калео и Кив. Сама Роузи уже говорила о намерении стать мамой – вероятно, это одна из причин ее ухода из WWE.

Семья поселилась на ферме не просто так: Ронда и Трэвис больше не хотят жить по правилам и стандартам, которые установил современный мир. Теперь самая высокооплачиваемая женщина-боец в истории UFC живет аскетично, хоть и по-прежнему не имеет финансовых проблем. Роузи не хочет участвовать в мировом обороте денег, поэтому все продукты бегают по ее ранчо и имеют имена. На ферме «Броузи Эйкрес» постоянно живет около 30 разных животных от цыплят до быков, которых семья выращивает в любви, но потом все равно убивает – в их новом мире по-другому никак.

«Когда приходит момент, не нужно много думать и сомневаться. Ты просто должен прийти, пристрелить его, четвертовать и разделать. Если я буду задумываться, как это ужасно, то ничего не смогу сделать, ведь он уже часть семьи. Но правила, которые мы установили на нашей ферме, должны соблюдаться. Каждое животное здесь выполняет свою роль.

Мы приняли сознательное решение, что едим и будем есть мясо. Звери на нашей ферме живут лучшей жизнью до самого последнего момента. Единственная причина, почему мы убиваем их, – мы кормим себя. Но лучше это животное будет с нами, окруженное любовью и заботой, и потом отдаст нам свое мясо, чем оно будет жить в непонятных условиях где-то на левой ферме или фабрике», – объясняет подход к щепетильному вопросу Трэвис Браун.

Чтобы не зависеть от энергоисточников, на ферме стоит современное оборудование. Пара заказала черепицу с солнечными батареями от Tesla, а еще Браун установил водосборную систему, которая откачивает дождевую воду и собирает ее в гигантские резервуары. Они вмещают 37 тысяч литров воды, которая вместо того, чтобы впитаться в землю, теперь используется на благо фермы. В резервуары установят фильтры, чтобы сделать воду чистой для питья и принятия душа – полная автономность. «Вместо того, чтобы использовать заработанные деньги для приобретения ненужных вещей, мы вкладываем их в самоокупаемость», – утверждает Роузи.

Из устрашающего Дебошира Ронда превратилась в настоящую хозяюшку: целыми днями она создает уют на ранчо, не разгибая спину. Девушка готовит джем из шелковицы, блины на закваске и разносолы, ухаживает за садом и животными. Муж в это время не сидит на диване: когда супруга на кухне, он берет арбалет и идет охотиться на медведя, а потом они вместе готовят из добычи рагу.

Кого в этой семье точно не пустят на мясо, так это ослицу Милли, лучшего друга Ронды. Первая чемпионка UFC поет ей песни 80-х и недавно помогала похудеть перед родами. А еще опасная парочка отлично ладит с соседями. Роузи и Браун делятся с ними мясом и яйцами, а в благодарность угощаются цитрусовыми с соседских деревьев – апельсинами, лимонами и грейпфрутами.

При всем единении с природой Ронда совсем не против, если другие люди продолжат жить потребительской жизнью, потому что ей это по-прежнему выгодно. Для тех, кто скучает по боям Роузи, японский бренд Mizuno выпустил коллекцию спортивной одежды. Сама Ронда пользуется всем самым натуральным, но вещи с ее именем выполнены из синтетических материалов, и здесь как-то не сходится. Зато продажа нескольких партий худи за 80 баксов наверняка поможет закончить ремонт одной из теплиц.

В пик карьеры Роузи была востребована среди режиссеров: она только и успевала, что кататься по съемочным площадкам. Девушка снялась в зашедших зрителям «Антураже», «Форсаже 7» и «911 служба спасения», но были и провальные работы: переосмысление «Ангелов Чарли» и шаблонный боевик «Неудержимые 3», где вместе со Сталлоне и Шварцнеггером гармонично вписался другой экс-боец UFC Рэнди Кутюр.

У Ронды даже есть своя жесткая история из мира кино: однажды она чуть не лишилась пальца во время съемок «911 служба спасения». На руку девушке упала дверь, которая практически отсекла средний палец. Роузи отвезли в больницу, где скрепили кости пластиной и винтами. На этом ее съемки в сериале закончились. Повезло, что на тот момент она уже проиграла титул WWE: не пришлось переживать, что скоро придется бить кого-то складным стулом, а палец еще не зажил.

И все же Ронда вряд ли жалуется на отсутствие стороннего дохода. UFC платит ей за использование образа в новой игре, тем же занимается и WWE, а в Mortal Kombat 11 ее голосом говорит Соня Блейд.

Сейчас у Роузи не планируется фильмов, но, видимо, она сильно скучает по съемкам. Как иначе объяснить трейлер хоррора, который она сняла примерно в то же время, когда случился инцидент с пальцем? Самодельный ролик выглядит так, будто уже через неделю мы все будем смотреть фильм в кинотеатрах. Помимо Роузи, в нем снялся Трэвис Браун, а также рестлеры Дивон Хьюз и Сарая Бевис. Глупый сюжет выдает в трейлере шутку: на компанию друзей нападают обычные столы, которые тут служат альтернативой зомби. Ролик так и называется – «Столы», а все действие происходит на той самой ферме.

Усадьба Роузи и Брауна – идеальное место для жизни в 2021 году. Здесь можно укрыться от любой беды, будь то война, зомби-апокалипсис или очередная волна коронавируса. Во время апрельского локдауна Ронда активно хвалилась ранчо в соцсетях. Девушка показывала угодья на видео и говорила, что для обустройства жилья перед карантином всего-то и нужно, что немного желания. Подписчики резонно заметили, что еще не повредила бы пара миллионов долларов. Неизвестно, сколько средств вложило в ферму бойцовское семейство, но уже очевидно, что возвращаться к прошлой жизни они не собираются. Значит, и спортивной карьере Роузи конец.

(Фото: официальный сайт Ронды Роузи)

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