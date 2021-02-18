«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, а там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно.