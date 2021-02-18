Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил с трогательным высказыванием о футболе после посещения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».
«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, а там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно.
Я когда-нибудь расскажу вам про свое увлечение футболом в детстве – как я, сидя на уроке в шестом классе, написал на тетради 200 футбольных имен (тогда не было интернета). Рад был побывать на этом легендарном стадионе и посмотреть вживую такое противостояние», – написал 32-летний Нурмагомедов.
- «ПСЖ» разгромил «Барсу» со счетом 4:1.
- Хабиб болел за парижан, так как он поддерживает «Реал» – главного соперника «Барселоны».