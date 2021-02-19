В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов замочил Джастина Гэтжи, защитил пояс и завершил карьеру, как и обещал маме перед боем. Учитывая, что Орлу всего 32, медиа сразу начали предполагать, какой противник заставит аварца вернуться в октагон. Чаще всего называли двух кандидатов – Конора Макгрегора и Жоржа Сен-Пьера.

Ирландец гарантированно принес бы Хабибу самый жирный гонорар в жизни, но сам Орел не видел мотивации гасить ирландца второй раз. Затем Ноториус провалил выход против Порье, поэтому идея реванша отвалилась сама собой – сейчас Мак в другой лиге и очень далек от чемпионского боя.

Смешанные боевые искусства Хабиб: «Мечтал стать футболистом, но родился в Дагестане» ВЧЕРА В 08:20

С Жоржем Сен-Пьером все гораздо сложнее. Ивент обсуждают несколько лет – пора выяснить, откуда взялась идея такого боя и почему он вряд ли случится.

Жорж Сен-Пьер Фото: Getty Images

Отец Хабиба – огромный фанат Сен-Пьера

Когда Хабиб был ребенком, Абдулманап заставлял его бороться с медведем, потому что видел в животном адекватного соперника. Спустя годы подход отца не изменился: тренер быстро понял, что у Орла нет достойных оппонентов в легком весе UFC, и придумал для сына мощнейший челлендж.

«Это противостояние, о котором я всегда мечтал. Если Хабиб на такой победной серии выйдет с Сен-Пьером, то они соберут самое большое количество болельщиков. Это будет самая большая победа в истории. Верю, что Жорж готов вернуться! Он может включиться. Это самый опасный и самый титулованный боец за историю UFC», – говорил Абдулманап в июле 2019 года.

Через год после этой реплики отец Хабиба умер от последствий коронавируса. Соответственно, устроив бой с Сен-Пьером, Орел мог бы исполнить сразу две мечты Абдулманапа: победить лучшего из лучших и довести рекорд до юбилейных 30:0. Звучит крайне трогательно и даже кинематографично.

За что все так уважают Жоржа?

В детстве Сен-Пьер был хилым ребенком, которого гнобили старшеклассники. Чтобы дать отпор, он записался на каратэ, а потом вдохновился первыми ивентами UFC и захотел стать чемпионом. Возмужав и добравшись до главного промоушна в мире, Жорж всегда повторял, что не любит драться, а в октагон идет только потому, что обязан это делать.

При этом канадец на протяжении всей карьеры прокачивал абсолютно все скиллы: изучал разные ударные техники, месяцами отрабатывал борьбу и превратил себя в идеального бойца. Он защищал титул фантастические девять раз и успешно подрался за пояс после четырехлетнего простоя, в 2017 году. Но главное, что несмотря на престижнейшие ачивки, Жорж остался приятным парнем, которого уважают более-менее все.

Жорж Сен-Пьер Фото: Getty Images

Да, у ЖСП есть два поражения, но он их эффектно закрыл. Характернее всего история дуэли с Мэттом Серрой: уступив американцу, Жорж понял, что сходит с ума от навязчивых мыслей. Тогда он завел себе кирпич, написал на нем «Мэтт Серра» и повсюду таскал с собой, чтобы ощущать груз поражения. Со временем Сен-Пьер заметил, что уже меньше думает про Мэтта – закончилось все тем, что кирпич улетел в озеро еще до реванша. Разумеется, второй бой у Серры Сен-Пьер уже выиграл. Такие истории заставляют респектовать Жоржу еще сильнее: он наглядно показал не только как побеждать, но и как правильно справляться с болью после поражений.

Почему бой Хабиба и ЖСП маловероятен?

Сейчас трудно представить, что UFC все же спродюсирует самый эпичный бой в истории. Во-первых, Сен-Пьеру почти 40 лет, а в октагоне он не появлялся больше трех лет – слишком серьезный простой и огромные риски для иконы. Во-вторых, у них с Хабибом разные весовые категории: Нурмагомедов считает себя чистым легковесом, а Жорж зажигал в полусреднем весе.

Отец Орла предлагал промежуточную категорию (74-75 кг), но сейчас даже сам Хабиб говорит, что ему будет некомфортно. Очевидно, что и Сен-Пьер не опустится в легкий вес, ведь это звучит как полный бред. Настолько бешеная весогонка нерелевантна для возрастного бойца, который уже завершил карьеру.

Деньги – тоже сомнительный стимул. Хабиб никогда не жаловался на гонорары и подчеркивал, что кэша хватает с запасом, а ЖСП просто очень бережливый. Дэйна Уайт в шутку говорил, что канадец феноменально скупой – передаривает подарки и до сих пор хранит первый заработанный доллар. Понятно, что босс UFC утрировал, но с финансовым менеджментом у Сен-Пьера явно все в полном порядке. Тем более, иногда он снимается в плохих голливудских фильмах, так что живет не только за счет пассивного дохода.

Жорж Сен-Пьер Фото: Instagram

Конечно, немного жаль, что Хабиб и Жорж разошлись в эпохах и весовых категориях – было бы круто определить лучшего из лучших безо всяких нюансов и условностей. Но сейчас их бой тоже не нужен: они оба великие и абсолютно легендарные. И оба заслужили, чтобы последний бой в их карьере был победным.

ВЕРИТЕ С БОЙ ХАБИБ – СЕН-ПЬЕР? Да, Уайт сделает Нет, нереально

Смешанные боевые искусства Мбаппе подарил болевшему против «Барсы» Хабибу футболку 17/02/2021 В 06:24