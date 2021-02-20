Убежала от карьеры лыжницы в Петербург и работала вышибалой

Куницкая родилась в Мурманске и начала заниматься единоборствами уже в 4 года. Звучит жестко, но впервые девушка пошла в секцию еще в детском саду. Туда будущую претендентку на пояс UFC отдала мама, рассчитывая, что ребенок позанимается годик для общего развития и бросит. Но Яна втянулась и с тех пор не покидала зал. Родители пытались направить Куницкую в другой вид спорта, и варианты у них имелись: мама спортсменки – гимнастка, а папа – лыжник. Отец всеми силами пытался завербовать дочь в лыжницы: дарил подарки за тренировки и запрещал ходить на единоборства, чем только сильнее отбивал желание менять спорт. В итоге Яна пошла на тхэквондо, чуть позже стала заниматься рукопашкой, а в 16 лет уехала в Петербург и поступила на кафедру бокса в НГУ им. Лесгафта.

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ММА пришли в жизнь Куницкой через два года, а дебютный профессиональный бой – через четыре. За первые поединки платили мало, а тут как раз подвернулась шабашка – подруга позвала Яну поработать охранником в ночном клубе. Куницкая провела там всего пару месяцев, но за это время ей пришлось не раз разнимать пьяных женщин и мужчин. Спортсменка рассказывала, что дамы вели себя даже жестче парней: были и оторванные волосы, и удары каблуками по голове.

Чуть не умерла от инфекции

2010 год, возможно, до сих пор самый трудный в карьере Яны Куницкой. Она провела три поединка в ММА: сначала потеряла 0 в графе «поражения», а потом подралась с промежутком в 20 дней. После третьего боя Куницкая отправилась на чемпионат России по тайскому боксу. Золото обошлось дорого: девушка почувствовала себя нехорошо, ее госпитализировали и обнаружили воспаленные лимфоузлы. Когда Куницкой провели операцию, выяснилось, что ей еще занесли стафилококк. В итоге спортсменка пролежала в больнице полгода и перенесла за это время больше 20 операций.

«В какой-то момент начало воспаляться все вплоть до ребер. Врач сказал, что все, не можем. Наверное, умрешь. Это просто безумие, ужас. Сначала тебя под общим наркозом режут. Но нельзя же много общих наркозов переносить. И когда где-то дорезают, чуть-чуть остается, а анестезия уже не берет, просто затыкают рот: что-то туда вставляют, руки-ноги привязывают и режут», – рассказывала Куницкая.

Родила сына и не дралась 4 года

После почти годового отсутствия в смешанных единоборствах Яна вернулась так, будто ничего не было. За семь месяцев она вынесла четырех соперниц, трех из них – нокаутом. К лету 2012-го Куницкая шла с уверенным рекордом 7-1, а потом случилось знакомство с первым мужем, арабским мужчиной Хани. Пара встретилась в ОАЭ во время тренировочного лагеря Яны – любовь произошла с первого взгляда. Пожив в Абу-Даби, Куницкая затосковала по Петербургу, и ее уже на тот момент законный муж вместе с ней отправился в Россию, где открыл зал для кроссфита. Спортсменка продолжала активно тренироваться, но следующий бой у нее случился нескоро: в 2013-м у пары родился сын Адам, и Яна объявила о завершении карьеры.

Девушка перешла к тренерской работе – занималась индивидуально с детьми. Но прошло время, и супруги разошлись, а тоска по клетке усиливалась. Как раз в тот период в UFC появился первый женский дивизион, что тоже подтолкнуло Куницкую вернуться. Она не выходила в клетку почти четыре года, так что камбэк вышел разочаровывающим: на турнире ACB 32 уже в первом раунде Яну финишировала Заира Дышекова.

Лишилась титула Invicta из-за рефери

В сентябре Куницкая вернулась и нокаутировала китаянку Янан Ву, дебютировав в легчайшем весе, и тут поступило предложение от женского промоушна Invicta, где первый же поединок для русской спортсменки стал титульным. Яна встречалась с Тоней Эвинджер – 35-летней ветеранкой, которая к тому моменту успела дважды защитить пояс в легчайшем весе, отобрав его у Ирен Алданы, не последнего бойца UFC сейчас.

Куницкая закончила бой с Эвинджер уже в первом раунде, выполнив на сопернице рычаг локтя, но позже результат боя аннулировали. Эвинджер подала апелляцию на работу рефери, который принял неверное решение: когда Яна поймала американку на болевой, судья велел Тоне убрать ногу с головы Куницкой, хотя это не запрещено правилами. Эвинджер подчинилась, и это помогло русской спортсменке успешно финишировать оппонентку.

Апелляцию рассмотрели и одобрили, а девушкам тут же назначили титульный реванш. Эвинджер без проблем задушила Куницкую во втором раунде и отправилась в UFC на убой к Крис Сайборг. Яна проследовала в том же направлении, но чуть позже, чтобы сначала все же выиграть ставший вакантным пояс Invicta в легчайшем дивизионе.

Заработала бешеные деньги за бой с Сайборг

Перед боем с Сайборг шансов Куницкой изначально никто не давал: Крис не проигрывала в UFC 12 лет, а Яна – новичок и боец с нестабильной карьерой. Но помимо явно разного уровня были и другие причины, почему бразильянка забила Яну уже в первом раунде. Главная заключалась в том, что в титульном дебюте Куницкой пришлось подняться в полулегкий вес, где она не билась с 2009-го. Все потому, что мэйн-ивент UFC 222 между Максом Холлоуэем и Фрэнки Эдгаром сорвался и промоушну понадобилась срочная замена, а свободных соперниц в полулегком весе у Сайборг не было.

До назначения боя с Сайборг Куницкой несколько раз меняли весовые категории для дебюта: она могла подраться с Линой Лансберг (встреча позже состоялась), но, в конце концов, Яну все же отправили к Крис. Итог: полный разгром. Русская спортсменка уступила 5-33 по значимым ударам, среди худших результатов россиян в UFC бой Яны с Сайборг стал пятым по этому показателю.

Яна Куницкая и Крис Сайборг Фото: Getty Images

Зато Куницкая шикарно заработала – первый бой и сразу 100 тысяч долларов, согласно официальным данным UFC. Для сравнения: обычно новички промоушна получают в среднем 10-20 тысяч долларов за бой. По словам самой Яны, ценник за ее выступление вышел еще жирнее, чем пишет сайт UFC.

«Для тех, кто спрашивал, зачем мне это нужно – иногда выбора просто нет. Спасибо Дэйне Уайту, что теперь мне не нужно думать о деньгах. Не смотрите на официальные цифры, мне заплатили в разы больше. Я вышла на коротком уведомлении, не в своей весовой категории и провела сумасшедшую медиа неделю, чтобы возглавить номерной турнир в дебютном бою в UFC. После Сайборг мне уже ничего не страшно», – написала Куницкая на странице «Вконтакте» после боя с Крис.

Работает с менеджером Хабиба

Как так вышло, что Яна Куницкая не просто дебютировала в UFC титульным поединком с великой Крис Сайборг, а еще и хорошо на этом заработала? Ответ не только в спортсменке, но и ее менеджменте. Большинство любителей ММА знает менеджера Куницкой – это Али Абдель-Азиз, и всему миру он известен как главный представитель Хабиба Нурмагомедова. Египтянин работает с Куницкой еще с Invicta, и благодаря ему девушка сейчас на хорошем счету в UFC.

Не весь бойцовский мир уважает Абдель-Азиза. Конор, например, называет его террористом, американские медиа выпускали расследования о связи менеджера с исламскими группировками. Яна не верит в жуткий бэкграунд египтянина. Она даже разговаривала об этом с Абдель-Азизом лично.

«Он ответил, что у него был конфликт с одним менеджером, и все эти разоблачения – это типа месть. Я, конечно, не могу точно знать, но 70 процентов всех бойцов в UFC сотрудничают с Али. Если бы что-то было не так, люди, наверное, не работали бы с ним», – считает Куницкая.

При этом спортсменка утверждает, что для клиентов Али не просто менеджер. Именно Абдель-Азиз стал первым, кому позвонила Куницкая, когда у нее ночью сломалась машина. Через 10 минут авто уже починили. Еще один пример высокого класса египтянина как менеджера – девушка вспомнила, как после первого боя в Invicta ей долго не назначали новый поединок.

«Я очень переживала. В Invicta тогда была тенденция, что из-за большого состава очень редко давали бои. Но уже следующий бой мне сразу дали на титул. А потом еще один на титул. Меня тогда удивило такое особое отношение. Я знаю, что многие девочки стали возмущаться, почему мне опять дали титульный поединок. Потом следующий бой уже в UFC, и мне опять дают на титул. И в этом бою у меня был очень большой гонорар. Тоже все стали возмущаться», – рассказывала Куницкая, почему ей повезло с Абдель-Азизом.

Живет с соперником Джона Джонса

Летом 2019-го Куницкая снова удивила бойцовский мир, но с совсем другого ракурса. Девушка выложила снимки с бразильцем Тиаго Сантосом. На одном из видео Сантос целовал Яну в щеку, да и вообще они здорово проводили время. На тот момент Молот только что провел титульный бой с Джоном Джонсом и здорово потрепал легенду, став первым, кого Джонс победил лишь раздельным решением судей. При этом бразилец три раунда рубился с травмированными коленями. Сейчас Сантос идет на серии из двух поражений, но пока держится в топе: он 2-й в рейтинге полутяжей.

Бойцы, которые расписались в конце 2020-го, познакомились в зале UFC Performance Institute в 2018-м. Тогда Тиаго еще не говорил на английском, и общение сложилось не сразу. Сначала пара тренировалась в UFC PI и Xtreme Couture, зале Рэнди Кутюра, но в 2020-м они переехали в American Top Team. Пара не проводит совместные тренировки, хотя это было бы очень романтично. У каждого свои спарринг-партнеры, а вместе Куницкая и Сантос могут максимум размяться или поработать на лапах. Девушка считает, что выросла как боец рядом с опытным бразильцем.

Большую часть времени пара находится в США, но бразилец уже погостил в России. На Новый год-2020 Яна возила его в Санкт-Петербург, где они отметили день рождения Тиаго. В ту же зиму они отправились в Новый Уренгой, чтобы посетить турнир на приз губернатора Ямала. Там бойцы провели мастер-классы и автограф-сессию. Сантосу в России не зашло – не оценил панельки и морозные вечера. Зато покатался с горки – впечатлений больше, чем от боя с Джонсом!

«Ему не очень понравилось, у нас холодно и депрессивно. Он привык к тому, что есть море, зелень, природа. Особенно в Питере была такая погода непонятная – и не снег, и не лето. Слякоть, дожди постоянные. Ну как всегда там бывает. Поэтому ему не очень понравилось», – объяснила Куницкая.

Подерется с мощной бразильянкой

Русские фанаты много критикуют Куницкую. Одним не нравятся отношения с Сантосом, другие считают ее бои скучными. Сама Яна тоже недовольна фанатами из России и старается не читать комменты.

«Понимаю рациональную критику, но когда тебе пишут: «Желаю, чтобы твои дети сдохли»… ну, разве адекватный человек на такое способен? У меня только одно объяснение – нормальные люди у нас просто редко пишут комментарии», – считает Куницкая.

Если забыть о бое с Крис Сайборг, рекорд Куницкой в UFC – 3-1. Все 3 победы Яна одержала единогласным решением, а проиграла Аспен Лэдд нокаутом. В последнем поединке Куницкая одолела литовку Юлию Столяренко, которая вышла на коротком уведомлении. Изначально планировалось, что русская спортсменка подерется с Кетлин Виейрой, но бразильянка получила травму.

Кетлин Виейра и Яна Куницкая Фото: Getty Images

Виейра выиграла 10 из 11 поединков в UFC, но единственное поражение серьезно повлияло на ее позиции. Если бы не нокаут от Ирен Алданы в конце 2019-го, Кетлин, возможно, уже побилась бы с Амандой Нуньес. Виейра универсальна: у нее черные пояса по БЖЖ и дзюдо, она неплохо выглядит в стойке. Если мы снова уберем за скобки Сайборг, то это самая сложная соперница в карьере Куницкой. Победа продвинет Яну на 6-ю строчку рейтинга, а учитывая, как быстро Аманда Нуньес зачищает дивизион, титульный бой для русской спортсменки может случиться уже скоро.

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