Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поговорил с бойцом Магомедом Исмаиловым о важности образования. Хабиб считает, что он и другие спортсмены должны вдохновлять молодых людей не только на спортивные достижения, но и на получение знаний.

«Ты должен быть осторожен. Потому что из-за тебя люди ходят только в залы! А нужно, чтобы ты им говорил: «Ребята, и в зале, и в школе у вас должна быть успеваемость. Сперва учиться, и только потом бороться. Прикинь, человек безмозглый становится сильным. Это же социально опасный человек. Так что ты чуть-чуть в своих инстаграм-постах кроме «ха-ха» говори еще: «Ребята, учитесь!»

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Потому что у нас в Дагестане процентов 80 – борцы, процентов 20 – инвалиды (возможно, Хабиб имеет в виду людей, которые получают деньги по поддельным справкам об инвалидности – Eurosport). Нам нужно, чтобы 20 процентов были с мозгами. 80 пускай будут с мышцами. 20 процентов будут управленцами. Это моя и твоя задача детям посыл такой сделать: чтобы они сначала учились, и только потом тренировались.

Всевышний первое слово что сказал? «Читай». Ты понял? И мы же не можем это прятать. У нас в Дагестане это очень большая проблема. Нужно нам сделать такой уклон, чтобы все не хотели стать Хабибами, Магомедами Исмаиловыми, а врачами, учителями, инженерами. На нас большая ответственность, брат. Если плохо учился, скрывай это по-братски. Ты помнишь, когда мы в детстве боролись... Имя не будем говорить, но говорили: «Э, вот же он – курит и выигрывает». И это было основой для наших сверстников и курить, и бороться», – заявил Нурмагомедов на ютьюб-канале «Лысый Хищник».

Выиграв у Джастина Гэтжи в октябре 2020-го, Хабиб объявил о завершении карьеры.

Рекорд Нурмагомедова в смешанных единоборствах – 29-0.

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