Поединок на UFC Fight Night между Рафаэлем Алвесом и Пэтом Сабатини отменен – бразилец не уложился в вес. Алвес не просто немного превысил лимит, он установил антирекорд по перевесу в промоушне.
Весы под Алвесом показали 71,44 кг при лимите 65,77 кг в полулегком весе. Таким образом, Алвес не смог согнать больше 5 лишних килограмм. Бразилец не уложился даже в лимит легкого веса – 70 кг.
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- Предыдущий антирекорд принадлежал тяжеловесу Энтони Джонсону. Его перевес перед поединком с Витором Белфортом в 2012-м составил 11 фунтов – это почти 5 кг.
- Главным событием на турнире UFC Fight Night 21 февраля станет бой Кёртиса Блейдса и Деррика Льюиса.
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