Бразильскому бойцу смешанных единоборств Леонардо Барбозе угрожали перед турниром Truly Grand Fighting Championship в Афганистане. Спортсмену пришлось сдать бой против Ахмеда Вали Хотака.

Судья остановил поединок во втором раунде после того, как боец из Афганистана нанес Барбозе удар коленом. Бразилец признался, что специально прекратил бой, потому что в раздевалке ему угрожал мужчина с пистолетом, которого боец потом видел возле клетки во время поединка.

Смешанные боевые искусства Лучшая русская в UFC. Как заработать состояние за 1 бой ЧАС НАЗАД

«Я бросил бороться. Ко второму раунду я вернулся другим, в голове у меня крутились разные мысли. У меня есть сын, есть семья. Он продолжал кричать, очень агрессивно. Он подошел ближе к клетке между раундами начал говорить что-то похожее на то, что он сказал в раздевалке, только более агрессивно.

Я выигрывал бой, я выиграл первый раунд, у моего соперника был сломан нос, на следующий день ему потребовалась операция, и я думаю, что победил бы, но я чувствовал, что ничего не могу сделать в этом бою», – приводит слова Барбозы MMA Fighting.

Боец приехал в Афганистан без менеджера – он сдал положительный тест на коронавирус.

Промоушн предложил Барбозе реванш на турнире в Дубае, который состоится в мае.

Смешанные боевые искусства Боец UFC поставил антирекорд по перевесу. Его поединок отменили 2 ЧАСА НАЗАД