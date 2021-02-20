Турнир UFC Fight Night 185 состоится в Лас-Вегасе – бойцов примет продакшн-студия UFC Apex, где проводятся поединки во время пандемии коронавируса. На событие, которое пройдет в ночь с 20 на 21 января, намечено 14 поединков. Турнир начнется приблизительно в 2 часа ночи, основной кард – не раньше 6 утра.

Кто в главном бою?

Смешанные боевые искусства «Алджо конец!» Ян показал, как будет бить Стерлинга 39 МИНУТ НАЗАД

Кёртис Блейдс и Деррик Льюис Фото: Getty Images

В мощной схватке сразятся 2-й номер тяжелого дивизиона Кёртис Блейдс и 4-й номер Деррик Льюис. Блейдс – базовый борец, за карьеру он проиграл лишь дважды, и оба раза – Фрэнсису Нганну. Льюис – жесткий нокаутер, сейчас он идет на серии из трех побед. Бойцы примечательны тем, что побеждали трех главных российских тяжеловесов: Александра Волкова, Шамиля Абдурахимова и Алексея Олейника. Пять из шести боев завершились нокаутом – только Волков в поединке с Блейдсом дожил до решения.

За кого болеть?

На турнире выступят русские бойцы Яна Куницкая и Алексей Олейник, белорус Андрей Орловский, дагестанец с французским паспортом Нассурдин Имавов и представитель Молдавии Сергей Спивак.

Куницкая в со-главном поединке подерется с бразильянкой Кетлин Виейрой. Спортсменки выступят в легчайшей категории, но Виейра не сделала вес, поэтому часть ее гонорара отойдет Куницкой. Яна еще раз доказала, что умеет зарабатывать – о ее карьере и бешеных гонорарах можно почитать по этой ссылке.

43-летний ветеран Алексей Олейник в августе прошлого года проиграл участнику мэйн-ивента этого турнира, и потому получил в соперники Криса Дакаса. Американец провел два боя в UFC, и оба завершил нокаутами в первом раунде. Бой Олейник – Дакас поставили четвертым в мэйн-карде.

Андрей Орловский здорово провел 2020-й, выиграв два боя из двух единогласным решением. Этой ночью он, как и Олейник, сразится с фрешменом, Томом Аспиналлом. 27-летний англичанин проведет третий поединок в UFC, чтобы победить предыдущих оппонентов в сумме ему потребовалось 2 минуты и 20 секунд.

Андрей Орловский Фото: Getty Images

Нассурдин Имавов встретится с американцем Филом Хоусом. У обоих бойцов по одной победе в UFC. Имавов победил единогласным решением, а Хоус нокаутировал соперника за 18 секунд.

Сергей Спивак подерется с Джаредом Вандераа. В четырех боях в UFC Спивак выиграл два раза, а последний поединок завершился победой над Карлосом Фелипе. Вандераа – дебютант, который пробился в промоушн через претендентскую серию Дэйны Уайта.

Полный файткард

Мэйн-кард

Кёртис Блейдс (США) – Деррик Льюис (США)

Кетлин Виейра (Бразилия) – Яна Куницкая (Россия)

Чарльз Роса (США) – Дэррик Миннер (США)

Алексей Олейник (Россия) – Крис Дакас (США)

– Крис Дакас (США) Фил Хоус (США) – Нассурдин Имавов (Франция)

Андрей Орловский (Беларусь) – Том Аспиналл (Англия)

Предварительный кард

Джаред Гордон (США) – Дэнни Чавес (США)

Драккар Клозе (США) – Луис Пенья (США)

Эдди Вайнленд (США) – Джон Кастаньеда (США)

Нейт Ландвер (США) – Джулиан Эроса (США)

Шана Добсон (США) – Кейси О'Нилл (Шотландия)

Чэс Скелли (США) – Джамалл Эммерс (США)

Айманн Захаби (США) – Драко Родригес (США)

Сергей Спивак (Молдавия) – Джаред Вандераа (США)

Где смотреть?

Бои легально и в хорошем качестве можно посмотреть на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на More.tv.

Смешанные боевые искусства Боец сдал поединок на турнире в Афганистане. Его пугали оружием ЧАС НАЗАД