Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян показал, как готовится к первой защите пояса. На примере борцовского манекена Яна продемонстрировал, что он планирует сделать со своим соперником, ямайцем Алджамейном Стерлингом.
«Алджо конец!» – написал россиянин в твиттере под видео, на котором он в течение 10 секунд бьет манекен локтями.
Смешанные боевые искусства
Олейник, Куницкая и Орловский в деле. Кто еще на UFC Fight Night?
- Поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоится 7 марта на турнире UFC 259.
- Ян завоевал пояс чемпиона UFC в июле 2020-го, одолев в бое за вакантный пояс бразильца Жозе Алдо.
Смешанные боевые искусства
Боец сдал поединок на турнире в Афганистане. Его пугали оружием
Смешанные боевые искусства
Лучшая русская в UFC. Как заработать состояние за 1 бой