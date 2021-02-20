Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян показал, как готовится к первой защите пояса. На примере борцовского манекена Яна продемонстрировал, что он планирует сделать со своим соперником, ямайцем Алджамейном Стерлингом.

«Алджо конец!» – написал россиянин в твиттере под видео, на котором он в течение 10 секунд бьет манекен локтями.

Смешанные боевые искусства
Олейник, Куницкая и Орловский в деле. Кто еще на UFC Fight Night?
ЧЕРЕЗ ЧАС
  • Поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоится 7 марта на турнире UFC 259.
  • Ян завоевал пояс чемпиона UFC в июле 2020-го, одолев в бое за вакантный пояс бразильца Жозе Алдо.

Лучшая русская в UFC. Как заработать состояние за 1 бой

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Смешанные боевые искусства
Боец сдал поединок на турнире в Афганистане. Его пугали оружием
ЧАС НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Лучшая русская в UFC. Как заработать состояние за 1 бой
3 ЧАСА НАЗАД