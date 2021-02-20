Действующий чемпион UFC в легковесном дивизионе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию в весовой категории до 77 килограммов.

«Назови имя любого бойца UFC, любого – ни одно имя меня не интригует, не заводит. Когда называют имя Жоржа Сен-Пьера, мне просто хочется встать и побежать 10 километров, клянусь. Когда мне будет 50 лет, я буду хотеть с кем-то побороться, подраться. Это всегда у меня будет – передалось от отца.

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Чисто в UFC любое имя называешь – ну, Чарльз Оливейра, не заводит. Майкл Чендлер пришел [в UFC] и выиграл, но мы-то видели, сколько раз его вырубали. Не заводит. Рафаэль дос Аньос, Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Конор Макгрегор – все бывшие чемпионы, всех прошел, никто не заводит.

А вот когда ты говоришь «Жорж Сен-Пьер», это реально заводит. Я просто не хочу… Сен-Пьер меня интригует, но уже все, салам алейкум, 40 лет тому тоже, давай его не будем трогать. Он легенда. Нам-то он нравится как человек, как боец. Он правильный представитель смешанных единоборств», – сказал Нурмагомедов в интервью бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову.

Хабиб объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года. Он победил Джастина Гэтжи техническим нокаутом и закончил выступления с результатом 29-0.

Президент UFC Дэйна Уайт в эфире телеканала ABC заявил, что Хабиб примет решение о возвращении на основании поединка Конор Макгрегор – Дастин Порье. Но Нурмагомедов отказался от камбэка в октагон.

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