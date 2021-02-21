Турнир UFC Fight Night 185 завершился поединком тяжеловесов Кёртиса Блейдса и Деррика Льюиса. Бой продлился до середины второго раунда – Льюис отправил соперника в глубокий нокаут после того, как Блейдс попытался пройти в ноги. В первые пять минут бойцы присматривались друг к другу и не спешили атаковать, а Блейдс работал в стойке, хотя обычно побеждает соперников в партере.

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В со-главном событии вечера русская спортсменка Яна Куницкая брутально вынесла бразильянку Кетлин Виейра. Бой продлился все три раунда и большая его часть была равной, но концовку уверенно забрала Яна, отлично поработав в граунд-н-паунде и победив единогласным решением судей.

Яна Куницкая Фото: Getty Images

Другой боец из России, Алексей Олейник, неожиданно уступил 31-летнему Крису Дакасу. Олейник пошел вперед на первых секундах боя с целью опустить бой на землю и провести один из приемов. Дакас не позволил этого сделать – ему хватило двух минут, чтобы сначала потрясти голову ветерана, а затем забить его у сетки. Дакас победил в UFC трижды подряд, и все поединки – победы нокаутом в первом раунде.

Белорус Андрей Орловский также узнал этой ночью, что такое апсет. Его оппонент, 27-летний Том Аспиналл, еще не побеждал серьезных бойцов в UFC, но с Орловским англичанин разобрался очень ловко. Во втором раунде Аспиналл забрался за спину Андрею и провел сабмишн. Шестая победа подряд в карьере Тома, и впервые в жизни он победил не в первом раунде.

Бонусы вечера получили Деррик Льюис, победители Олейника и Орловского, а также Айманн Захаби, который брутально нокаутировал Драко Родригеса.

Остальные результаты турнира UFC Fight Night 185:

Чарльз Роса (США) – Дэррик Миннер (США) – единогласное решение (30:27, 30:26, 29:27)

– единогласное решение (30:27, 30:26, 29:27) Фил Хоус (США) – Нассурдин Имавов (Франция) – решение большинства (28:28, 29:28, 29:28)

– Нассурдин Имавов (Франция) – решение большинства (28:28, 29:28, 29:28) Джаред Гордон (США) – Дэнни Чавес (США) – единогласное решение (30:27, 30:27, 29:28)

– Дэнни Чавес (США) – единогласное решение (30:27, 30:27, 29:28) Эдди Вайнленд (США) – Джон Кастаньеда (США) – нокаут в 1-м раунде

– нокаут в 1-м раунде Нейт Ландвер (США) – Джулиан Эроса (США) – нокаут в 1-м раунде

– нокаут в 1-м раунде Шана Добсон (США) – Кейси О'Нилл (Шотландия) – технический нокаут во 2-м раунде

– технический нокаут во 2-м раунде Сергей Спивак (Молдавия) – Джаред Вандераа (США) – технический нокаут во 2-м раунде

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