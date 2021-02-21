Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски опубликовал первый выпуск собственного кулинарного ютьюб-шоу. Программа австралийского бойца называется «Готовим с Волком».
В первом выпуске Волкановски демонстрирует скиллы в приготовлении сувлаков из баранины и блюда из говядины вагю. Когда боец приготовил мясо, он дал опробовать его своему тренеру Джо Лопесу.
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- Следующий поединок Алекса Волкановски состоится 27 марта на турнире UFC 260. Австралиец будет защищать пояс в поединке против Брайана Ортеги.
- Волкановски завоевал титул в декабре 2019-го, когда одолел Макса Холлоуэя. Летом 2020-го он впервые защитил пояс, победив гавайца в реванше.
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