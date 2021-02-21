Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски опубликовал первый выпуск собственного кулинарного ютьюб-шоу. Программа австралийского бойца называется «Готовим с Волком».

В первом выпуске Волкановски демонстрирует скиллы в приготовлении сувлаков из баранины и блюда из говядины вагю. Когда боец приготовил мясо, он дал опробовать его своему тренеру Джо Лопесу.