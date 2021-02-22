Бывший боец UFC Трэвис Фултон обвиняется в сексуальной эксплуатации ребенка и хранении детской порнографии. Спортсмена заключат под стражу после отказа признать вину.
При этом Фултон уже проходит по делу о домашнем насилии. Дата его суда предварительно назначена на апрель, однако это может измениться в зависимости от того, как будет развиваться его первое дело, сообщает MMA Mania со ссылкой на The Courier.
Смешанные боевые искусства
Чемпион UFC запустил кулинарное ютьюб-шоу на дому
- 43-летний Трэвис Фултон за карьеру в смешанных единоборствах провел 255 победных боев, 54 раза проиграл, 10 поединков свел вничью, а 1 бой остался без результата.
- Последний раз Фултон дрался в апреле 2019-го на турнире М-1 Global против Шеннона Рича.
Смешанные боевые искусства
Орловский задушен, Олейник в нокауте. Как прошел UFC Fight Night
Хабиб – Гэтжи
Жуткое фото Хабиба – у него дико опухло лицо перед боем с Гэтжи