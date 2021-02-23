«Только что прошел бой Юсуп Шуаев против Зулузуньо, но я могу сказать, что они боятся друг друга. Они боятся бить больших парней. Я Зулузиньо вызвал на бой и обещаю: то, что вы видели сегодня, в бою со мной не будет. Я буду просто идти вперед, драться из последних сил, как волк, как тигр, просто как зверь. Не буду аккуратничать, это будет бойня. Когда я дрался с Дациком, я шел вперед, фигачился. Зулузиньо, я иду за тобой! На следующем турнире по ММА я просто убью тебя!» – заявил Тарасов на видео, опубликованном в сториз инстаграма AMC Fight Nights.