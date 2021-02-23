Блогер и боец ММА в легком весе Артем Тарасов подерется с известным бразильским тяжеловесом Зулузиньо. Спортсмен вызвал бразильца во время турнира AMC Fight Nights в Сочи, промоушн уже подтвердил, что поединок состоится.
«Только что прошел бой Юсуп Шуаев против Зулузуньо, но я могу сказать, что они боятся друг друга. Они боятся бить больших парней. Я Зулузиньо вызвал на бой и обещаю: то, что вы видели сегодня, в бою со мной не будет. Я буду просто идти вперед, драться из последних сил, как волк, как тигр, просто как зверь. Не буду аккуратничать, это будет бойня. Когда я дрался с Дациком, я шел вперед, фигачился. Зулузиньо, я иду за тобой! На следующем турнире по ММА я просто убью тебя!» – заявил Тарасов на видео, опубликованном в сториз инстаграма AMC Fight Nights.
«Ждите подробностей. Совсем скоро этот бой состоится», – сказано под роликом.
До этого бойцы сцепились на церемонии взвешивания, куда Тарасов пришел как гость.
- Артем Тарасов два последних боя провел против спортсменов не своей весовой категории. В апреле 2019-го легковес дрался с Вячеславом Дациком и победил благодаря дисквалификации соперника, а 20 февраля этого года Тарасов сразился с Михаилом Кокляевым по правилам бокса и проиграл единогласным решением судей.
- Зулузиньо известен поклонникам единоборств как бывший соперник Федора Емельяненко. В 2005 году Последний император финишировал бразильца в 1-м раунде на турнире промоушна Pride FC в Японии.
- Сегодня, 23 февраля, Зулузиньо большинством судейских голосов уступил Юсупу Шуаеву на турнире AMC Fight Nights.