Бразильский боец Вагнер де Консейсао, известный под прозвищем Зулузиньо, начал раньше времени радоваться победе над российским соперником Юсупом Шуаевым.

Необычный инцидент произошел в промоушне AMC Fight Nights. В концовке первого раунда Зулузиньо уронил соперника на настил и стал радоваться победе, думая, что бой закончен. Но оказалось, что рефери не объявлял окончания поединка и дал сигнал об окончании первого раунда.

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В итоге Шуаев выиграл второй и третий раунды, а затем ему досталась итоговая победа.

В 2005 году Зулузиньо проиграл Федору Емельяненко в первом раунде.

Статистика Шуаева – три победы и одна ничья.

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