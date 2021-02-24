Боец легковесного дивизиона UFC Кевин Ли прокомментировал завершение карьеры чемпиона промоушна Хабиба Нурмагомедова. 32-летний дагестанец объявил об уходе из смешанных единоборств в октябре 2020-го, но по-прежнему удерживает пояс.

«Мне кажется, Хабибу нужно двигаться дальше и освободить титул. UFC должен отпустить Нурмагомедова, позволить ему наслаждаться жизнью и отвлечься от спорта. Дэйна [Уайт] говорил, что как только боец начинает говорить о завершении карьеры, ему нужно уходить из MMA. Нужно идти дальше, оставить пояс и дать развитие всему дивизиону.

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Легкий вес продолжит движение. Просто отдайте кому-нибудь ненадолго это чемпионское звание. Хабиб вернется, в этом нет никаких сомнений, просто дайте ему немного соскучиться по боям. По-моему, это лучший вариант.

Самые очевидные претенденты на пояс – это Дастин Порье и Чарльз Оливейра. Если честно, даже не вижу, кто мог бы к ним приблизиться. У Майкла Чендлера один поединок в UFC, и он еще не дрался с топ-соперником. Так что да, это Порье – иди и забери то, что тебе полагается. Дастин приложил достаточно усилий, как и Оливейра», – заявил Ли в интервью South China Morning Post.

Дастин Порье в январе 2021-го отправил в нокаут Конора Макгрегора во втором раунде главного боя UFC 257.

У Чарльза Оливейры действующая серия из восьми побед подряд. В декабре 2020-го он единогласным решением выиграл у Тони Фергюсона на турнире UFC 256.

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