Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что должен заменить российского бойца Хабиба Нурмагомедова на первом месте рейтинга PFP.
«Все чаще начинаю думать, что именно я – номер один. Хабиб дрался недавно и пока находится на вершине. Я согласен и признаю, что сейчас первым должен быть Хабиб. Но если он закончил карьеру, первым должен быть я, особенно с учетом отсутствия Джона Джонса. Если бы они были активны, я ничего бы не говорил на этот счет – спорить с их заслугами невозможно», – цитирует 33-летнего Усмана ESPN.
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- Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в октябре 2020 года и объявил о завершении карьеры. Его статистика – 29-0.
- Усман защитил титул в феврале, победив Гилберта Бёрнса.
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