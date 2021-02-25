«Все чаще начинаю думать, что именно я – номер один. Хабиб дрался недавно и пока находится на вершине. Я согласен и признаю, что сейчас первым должен быть Хабиб. Но если он закончил карьеру, первым должен быть я, особенно с учетом отсутствия Джона Джонса. Если бы они были активны, я ничего бы не говорил на этот счет – спорить с их заслугами невозможно», – цитирует 33-летнего Усмана ESPN.