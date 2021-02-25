Боец ММА Александр Емельяненко проведет бой в организации кулачных боев Hardcore. Об этом заявил его менеджер Азамат Бостанов.
– Емельяненко будет драться в Хардкоре (турнир кулачных боев)?
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– Да. Соперник – Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА, – рассказал Азамат Бостанов Анару Ибрагимову для Eurosport.ru.
- В последнем бою в ММА Александр Емельяненко проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.
- Это было 8-е поражение в его профессиональной карьере при 28 победах и одной ничьей.
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