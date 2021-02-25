Боец ММА Александр Емельяненко проведет бой в организации кулачных боев Hardcore. Об этом заявил его менеджер Азамат Бостанов.

– Да. Соперник – Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА, – рассказал Азамат Бостанов Анару Ибрагимову для Eurosport.ru.