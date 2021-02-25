– Давай к Конору. Мое предположение, почему Азамат Бостанов мог отказаться от прессухи с Конором. Ты – тот блогер, которого Хабиб пустил к себе в зал в Дагестане. И это было бы неуважение к нему.

– Я приезжал к Хабибу в Дагестан делать интервью. Меня встречали его братья. Мы с ними сидели в ресторане за одним столом, шутили, обнимались. А потом сесть и улыбаться Конору?! Конор для Хабиба – личный враг. Когда-то где-то нужно делать выбор, я сделал выбор в пользу Хабиба, его команды и братьев. Мне предлагали интервью с Макгрегором, но это не моя история, – заявил Азамат Бостанов в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru.