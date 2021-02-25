Экс-чемпион мира в полутяжелом весе, русский боксер американского происхождения Рой Джонс-младший заявил о желании провести поединок в смешанных единоборствах

«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксера. Так что пока не знаю – если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится.

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Не думаю, что проведу еще один бой с Тайсоном. Сейчас он собирается драться с (Эвандером) Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой MMA Федором (Емельяненко), это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет.

Думаю, я закончил карьеру, но если что-то хорошее подвернется… Вообще мне сегодня звонили насчет боя с Гленом Маккрори в Дубае. Там платят большие деньги, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Джонс в интервью агентству «РИА Новости».

В ноябре 2020-го Рой Джонс-младший провел показательный поединок по правилам бокса с Майком Тайсоном. После шести раундов судьи зафиксировали ничью.

Федор Емельяненко провел последний бой в клетке в декабре 2019 года. Он победил техническим нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона.

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