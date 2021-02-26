Зачем сводить россиян?

Матчмейкеры не хотят никого стравливать, как накрутили некоторые фанаты. Пока главный скандал трех предыдущих поединков – напряжение между Рустамом Хабиловым и Сергеем Хандожко. Их встреча стала исторически первым российским боем – возможно, из-за этого спортсмены не знали, как реагировать друг на друга, и на взвешивании случилась легкая стычка, не вышедшая за рамки допустимого.

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Бой Хабилов – Хандожко прошел в ноябре 2019-го, но в апреле того же года в Петербурге подрались Ислам Махачев и Арман Царукян. Второй представляет Армению в UFC, но имеет паспорт РФ и вырос в России, поэтому поединок также воспринимался как противостояние россиян. С того турнира прошло почти два года – за это время в промоушне состоялся 241 бой между американцами, пять из них были титульными. 17 раз друг против друга дрались бразильцы, дважды – канадцы. Россияне с их тремя боями – явно не повод обвинять UFC в заговоре.

Рустам Хабилов и Сергей Хандожко Фото: Getty Images

Критики таких поединков игнорируют факт, что в том же ACA бойцы из России рубятся друг с другом еженедельно – даже чаще, чем американцы в UFC. На ближайшем турнире пройдет четыре чисто российских боя и шесть – между россиянами и представителями республик бывшего СНГ. Об интригах и намеренном сведении бойцов нет речи – это спорт, по-другому никак. Хочешь побиться за пояс и хорошо зарабатывать – дерись с лучшими, а не теми, с кем позволяют принципы или совесть. Те же люди, которые недовольны боем Крылов – Анкалаев, помечают в календарях даты поединков Исмаилова против Емельяненко, Штыркова и Минеева. И ничего страшного в этом нет. В российских организациях мало топовых иностранцев, все они едут если не в UFC, то в Bellator, PFL или One FC, поэтому в России топовыми становятся зарубы между соотечественниками.

Обратный кейс – недавний турнир AMC Fight Nights, который был подан как противостояние России и Бразилии. Такой матчмейкинг выглядит высосанным из пальца: создается ощущение, что зрителей зовут на футбол. Эти страны никогда не были принципиальными соперниками ни в одном виде спорта, и тем более в ММА. Другими словами, национальность бойцов должна быть вторичным аспектом при подборе им оппонентов. Как и в случае с Крыловым и Анкалаевым, которые дерутся не только потому, что оба из России: бойцы стоят рядом в рейтинге и являются друг другу прямыми конкурентами.

Россиян сводят, чтобы слить одного из них?

Еще одна версия фанов – UFC делает бои между россиянами, чтобы выкинуть проигравшего из промоушна. Это глупость: чтобы от кого-то избавиться, повод не нужен. Яркий пример – Рашид Магомедов, который выдал мощный рекорд 5-1, но не зашел матчмейкерам из-за незрелищного стиля. Да и как можно избавиться от Анкалаева? Сейчас его рекорд в UFC – те же 5-1, но с тремя мощнейшими нокаутами и интересной историей с Куцелабой. В первом бое Магомеду присудили спорную победу, бойцы не могли провести реванш из-за ковида, а когда они встретились, Анкалаев отправил Иона в глухой нокаут. Таких бойцов просто так не убирают, и это же касается Крылова. Никита проигрывает чаще, но это уже второй его заход в UFC, и у него в соперниках не было новичков или проходных мешков: после Блаховича, Сен-Прё, Тейшейры и Уокера получилось 2-2. Если Крылов и покинет UFC после боя с Анкалаевым, то поражение точно не будет главной причиной. Никита, возможно, сам захочет перейти в промоушн попроще, как это сделал Хабилов, который ушел в Bellator.

Болельщики имели формальный повод думать плохо о UFC после боя Гаджимурада Антигулова и Максима Гришина. Перед тем поединком у обоих бойцов действительно были шансы вылететь в случае поражения. Антигулов шел на серии из трех безнадежных поражений подряд, а Гришин в дебюте уступил решением Марчину Тыбуре. Если у Максима все было не так катастрофично (он бился с поляком еще и не в своем привычном весе), то Антигулов должен был выходить в октагон как в последний раз. В итоге Гришин закончил все во втором раунде, и Гаджимурада ожидаемо попросили.

Максим Гришин и Гаджимурад Антигулов Фото: Getty Images

Получается, здесь после боя россиян один действительно покинул промоушн. Но какая в этом проблема? Вспоминаем, сколько боев было между американцами: их итогами тоже часто становились увольнения. А еще держим в уме, что UFC не страдает от дефицита россиян, сейчас на контракте их 33. Зачем оставлять еле живого Антигулова, если можно взять перспективного Курамагомедова? Ориентира в 30 бойцов в UFC стараются придерживаться последние несколько лет – это, конечно, не ах как много, но дело еще и в том, что промоушн не считает Россию основным рынком даже после США. Куда интереснее те же бразильцы, канадцы и австралийцы.

Бой Крылов – Анкалаев не будут смотреть?

В комментах многие пишут именно так. Скорее всего, врут: тем, кто смотрит бои в прямом эфире, придется либо закрыть глаза, либо выключить трансляцию, потому что поединок будет со-главным, а не в прелимах – просто включить чуть позже не получится. Это рейтинговые спортсмены, которых свели, чтобы они показали мощную схватку разных стилей. До боя непонятно, как именно будет развиваться бой, в партере или стойке, и очевидного фаворита здесь тоже нет, несмотря на крутую форму Анкалаева.

UFC делает ставку на этот поединок, и хочет не отпугнуть зрителей из России, а привлечь их. Главные матчмейкеры из команды UFC вряд ли могли предугадать такую реакцию фанатов, если не консультировались с российскими коллегами. В ином случае гнев болельщиков мог быть частью плана, при котором эти же зрители все равно в итоге будут смотреть поединок, потому что так устроен человек. Три предыдущих боя были не так интересны: там бились либо фрешмены, либо сбитые летчики, либо просто неинтересные персонажи. Здесь – важнейшие единицы, за которыми реально следят фанаты.

Нелюбовь к боям с соотечественниками в UFC есть и среди бойцов, что логично, иначе таких поединков было бы больше. Еще перед встречей Хабилова и Хандожко дагестанский боец говорил, что у него не было желания драться именно с россиянином, но он согласился, так как это же сделал его оппонент. При этом до UFC у Хабилова уже было 7 боев с бойцами из России! Где здесь логика, непонятно. То же касается Анкалаева и Крылова – оба дрались с соотечественниками до UFC, и все было хорошо.

Круто будет и здесь, а победитель встанет в очереди на бой за пояс. Быстрее к этому сможет прийти Анкалаев: в случае яркой победы Магомеду, вероятно, дадут победителя встречи Рейес – Прохазка. А если Анкалаев побьет кого-то из этих молодцов, титульный поединок будет обеспечен. У Крылова перспективы не такие красочные, но в случае двух побед подряд Дэйна Уайт не сможет не рассмотреть его как претендента.

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