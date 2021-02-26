На турнире ACA 118 бразилец Чарльз Энрике победил Азама Гафорова, что вызвало беспорядки на трибунах. Болельщики Гафарова остались недовольны решением судей.

Сначала фанатов ММА успокаивали сотрудники Росгвардии, затем подключился президент «Ахмата» Абузайд Висмурадов, который пообщался с болельщиками. «Мы разберемся», – заявил глава бойцовского клуба. После инцидента вход болельщикам на арену закрыли, сообщает Sport24.