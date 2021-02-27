В Сингапуре состоялся очередной ивент промоушна ONE Championship, в одном из боев принял участие спортсмен из России Тагир Халилов. Его соперником стал действующий чемпион мира по тайскому боксу в наилегчайшем весе Родтанг Джитмуангнон.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Родтанга раздельным решением судей, хотя у Халилова были все шансы отправить соперника в нокаут. По крайней мере, все для этого сделал сам Джитмуангнон: в какой-то момент он перестал защищаться и позволил Тагиру нанести несколько мощных панчей ему в голову. После этого таец слегка спровоцировал соперника дерзким танцем и продолжил бой.
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- Родтанг выиграл 266-й бой в карьере при 42 поражениях и 10 ничьих.
- Для Халилова это поражение стало 6-м в профессиональном ММА при 22 победах.
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