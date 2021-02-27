В ночь с 27 на 28 февраля в спортивном комплексе «APEX» в Лас-Вегасе состоится ивент UFC Fight Night 186, главным поединком которого станет схватка между суринамским бойцом Жаирзиньо Розенструйком и Сирилом Ганом из Франции. Но для фанатов ММА из России и ближнего зарубежья главный интерес вызовет не этот бой, а встреча между россиянином с украинским паспортом Никитой Крыловым и представителем России Магомедом Анкалаевым.

Главный бой

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Ожидается, что сам поединок между Жаирзиньо и Сирилом будет горячее, чем дуэль взлядов – Дэйна Уайт находился в напряжении между бойцами, но они даже не думали провоцировать друг друга. Что касается взвешивания, то Розенструйк оказался на 3,4 кг тяжелее соперника, хотя и вписался в рамки.

Изначально поединок должен был пройти 13 марта, но был перенесен на две недели. Он пройдет в формате 5 раундов по 5 минут.

Никита Крылов – Магомед Анкалаев

Поединок состоится в полутяжелом весе, оба бойца уложились в него и показали абсолютно равные цифры – по 93,2 кг. Анкалаев считается абсолютным фаворитом встречи – Winline дает на Магомеда коэффициент 1,28, а на Никиту – 3,33. При этом чемпион Bellator Александр Шлеменко не считает, что у боя есть фаворит.

Никита Крылов Фото: Getty Images

«Сложно сказать, кто победит в этом бою. Я бы дал 50 на 50. Никите даю предпочтение за желание к победе, а Магомеду за чуть большее техническое превосходство. Если в бою дело дойдет до характера, то выиграет Никита, а если нет – то победит Анкалаев», – заявил он Sport24.

Основной кард

Жаирзиньо Розенструйк (Суринам) – Сирил Ган (Франция)

Никита Крылов (Украина) – Магомед Анкалаев (Россия)

Монтана Де Ла Роса (США) – Майра Буэно Силва (Бразилия)

Анджела Хилл (США) – Эшли Йодер (США)

Алекс Касерес (США) – Кевин Крум (США)

За кем еще надо следить?

Помимо Магомеда Анкалаева, на турнире выступят еще два бойца из России. В прелимах Максим Гришин (1-1 в UFC) сойдется с американцем Дастином Джейкоби. Главное событие, относящееся к этому поединку, произошло еще до его начала – Гришин провалил взвешивание, показав на 2,5 кг больше необходимого. В результате бой пройдет в промежуточном весе, а Гришин отдаст 30% от своего гонорара.

Также дебютный поединок в UFC должен был провести Рамазан Курамагомедов, который не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА. Его соперником планировался 33-летний бразилец с непростой судьбой Алекс Оливейра. Мы уже рассказывали, как он работал на ферме, дрался против 40 людей одновременно и оставил на обочине 5-месячного сына.

Но 26 февраля стало известно, что Курамагомедов не выступит на турнире из-за проблем со сгонкой веса. «Рамазану стало плохо, он ведь вышел на замену. В этом причина. Сейчас со здоровьем все в порядке», – заявил его представитель. Нового соперника Оливейре найти не успели.

Где смотреть

Бои основного карда намечены на 5:00 (мск). За поединками можно наблюдать в мобильном приложении UFC, на канале UFC Fight Pass, на Wink и More.tv.

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