Опубликовано 27/02/2021 в 10:35 | Обновлено 27/02/2021 в 10:35

Александр Емельяненко рассказал об отказе Магомеда Исмаилова от боя-реванша, а так же о том, в какой он сейчас форме. Последний раз боец выходил в клетку в июле 2020 года как раз на поединок с Магой.

– Надо форму набрать, привести себя в порядок, – заявил Емельяненко Sportbox. – Спросил Исмаилова про реванш, он отказался.

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– Рассматриваете другие имена, кроме Исмаилова?

– Мне без разницы, с кем драться. Кого поставят, того и буду бить.

– По 10-бальной шкале свою форму как оцените?

– Я сейчас вообще не в форме.

– Как скоро планируете вернуться к полноценным тренировкам?

– 27 февраля еду на сбор в Подмосковье. Буду готовиться, тренироваться, набирать силы.

– К поединку по голым кулакам?

– Да.

На счету Емельяненко 37 поединков в ММА. Исмаилов нанес ему 8-е поражение в карьере.

Ранее стало известно, что Емельяненко проведет бой в промоуше Hardcore. Его соперником станет Тимур Слащинин – чемпион Хардкора в тяжелом весе.

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