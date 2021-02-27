Александр Емельяненко рассказал об отказе Магомеда Исмаилова от боя-реванша, а так же о том, в какой он сейчас форме. Последний раз боец выходил в клетку в июле 2020 года как раз на поединок с Магой.
– Надо форму набрать, привести себя в порядок, – заявил Емельяненко Sportbox. – Спросил Исмаилова про реванш, он отказался.
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– Рассматриваете другие имена, кроме Исмаилова?
– Мне без разницы, с кем драться. Кого поставят, того и буду бить.
– По 10-бальной шкале свою форму как оцените?
– Я сейчас вообще не в форме.
– Как скоро планируете вернуться к полноценным тренировкам?
– 27 февраля еду на сбор в Подмосковье. Буду готовиться, тренироваться, набирать силы.
– К поединку по голым кулакам?
– Да.
- На счету Емельяненко 37 поединков в ММА. Исмаилов нанес ему 8-е поражение в карьере.
- Ранее стало известно, что Емельяненко проведет бой в промоуше Hardcore. Его соперником станет Тимур Слащинин – чемпион Хардкора в тяжелом весе.
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