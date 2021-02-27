Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев заявил, что хотел бы умереть во время поединка.

«Знаешь, у меня такая мечта – умереть в клетке. Бои – это моя жизнь, это моя работа. С самого детства этим занимаюсь и, собственно, это мечта моя – умереть в клетке. Это словно гладиаторские бои: воин выходит и умирает. Что может быть еще лучше?» – приводит слова Мирзаева «Спорт-Экспресс».

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  • 34-летний боец стал широко известен после инцидента в 2011 году, когда Мирзаев по неосторожности убил 19-летнего Ивана Агафонова. В августе 2011-го бойца посадили в СИЗО, а в ноябре 2012 года приговорили к 2 годам лишения свободы, но отпустили из зала суда, так как день в изоляторе приравнивался к 2 дням в колонии.
  • Мирзаев должен был драться с Нурбергеном Шариповым на турнире ACA 118 в пятницу, но бой отменили, потому что казахстанец не уложился в вес.

За что избили Расула Мирзаева. И кто его подставил

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