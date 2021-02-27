«Знаешь, у меня такая мечта – умереть в клетке. Бои – это моя жизнь, это моя работа. С самого детства этим занимаюсь и, собственно, это мечта моя – умереть в клетке. Это словно гладиаторские бои: воин выходит и умирает. Что может быть еще лучше?» – приводит слова Мирзаева «Спорт-Экспресс».