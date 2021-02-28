В Лас-Вегасе состоятся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 186, в котором участвовали российские бойцы Магомед Анкалаев и Максим Гришин.

В главном бою представители России не сражались: в поединке сошлись тяжеловесы Жаирзиньо Розенструйк и Сириль Ган. В пятираундовом поединке победа досталась Гану единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 50:45.

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Анкалаев бился против украинского бойца Никиты Крылова в соглавном бою, который также продлился до конца. Судьи единогласно отдали победу Магомеду со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

Выступление Гришина было не таким успешным – он проиграл американцу Дастину Якоби единогласным решением. Максим также лишился 30 процентов гонорара, так как на взвешивании не уложился в допустимый вес и превысил его почти на два килограмма.

28-летний Анкалаев одержал шестую победу подряд на UFC. Всего у него 15 побед в ММА и одно поражение.

Статистика Гришина – 31 победа и девять поражений.

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