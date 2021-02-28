Три года назад Тони Фергюсон котировался на уровне Хабиба, но травмировался прямо перед их боем. Тогда Орел избил мешковатого Эла Яквинту, а пролетевший Эль Кукуй издевался и сокрушался. «Если бы не травма, я бы заставил плакать и тебя, и твоего папашу. Ты бумажный чемпион», – бубнил Тони, мечтавший дорваться до Нурмагомедова.

Два года назад Хабиб уже считался главной звездой легкого веса. К тому времени он уничтожил Конора, эффектно выпрыгнул из клетки, заработал дисквалификацию и ждал, кто же с ним подерется осенью 2019-го. В UFC придумали четкую схему: свести Холлоуэя и Тони в битве за временный пояс и выпустить победителя на полноценный титульник с Орлом. Идея казалась оптимальной, но Фергюсон внезапно снялся. «Этот бой не соответствует нашим стандартам. Только чемпионский движ!» – выдал американец, еще не знавший, что это решение уничтожит его карьеру.

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Вместо Кукуя на Макса выскочил Порье и победил, а Тони параллельно зачем-то изуродовал Ковбоя. Да, Серроне шел на серии из трех побед, но то избиение вообще не прокачало статус Фергюсона: гораздо логичнее было загасить Холлоуэя и поскорее добраться до Хабиба.

Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон Фото: Getty Images

Наверное, Тони думал, что и так доберется до Орла, но планы американца разрушила пандемия. Весной 2020-го Нурмагомедов не смог (или не захотел) вылететь из России – так Тони получил бой с Гэтжи и проиграл впервые за 8 лет.

Глобально выход на Джастина был крайне идиотским. Во-первых, Фергюсон полгода готовился к Хабибу и не скрывал, что прокачивает борьбу, а не фокусируется на стойке. Во-вторых, Тони зачем-то согнал вес к отмененному ивенту – этот поступок просто невозможно объяснить. Но самое главное, что бой с Гэтжи по формату ничем не отличался от гипотетического поединка против Холлоуэя – победитель катапультировался в титульный ивент с Хабибом. Но в 2019-м Тони отказался, а годом позже почему-то рискнул и здоровьем, и победной серией, и шансами на пояс.

Сам Фергюсон позже говорил, что слабо настроился на Джастина – было ощущение, что они просто развлекают весь запертый на локдаун мир. Из-за этого (а еще из-за неверной подготовки и тупой весогонки) Тони быстро сдулся, принимал удары лицом и снова не добрался до Хабиба.

Потом у Орла умер отец, а в октябре 2020-го Нурмагомедов размотал Гэтжи и ушел из спорта. Сам Тони вскоре уступил еще и Оливейре – после этого восприятие Фергюсона радикально изменилось. Если раньше его считали единственным адекватным конкурентом Хабиба, то сейчас называют старым, слабым и беспомощным. Фанатов ММА можно понять: раз Нурмагомедов так уверенно убрал Гэтжи, а Тони так бездарно слил грэпплеру, то и против аварца у Кукуя изначально не было шансов.

Фергюсон признает: он зря побрезговал дракой с Максом в 2019-м. Тони, который на тот момент был первым номером рейтинга легковесов, уверяет, что во всем виноваты его менеджеры. Они зачем-то отговорили Кукуя от дуэли за временный пояс, сказав, что это якобы не его уровень. Конечно, ему стоило забить на гордость и шагать за скальпом Хабиба. Как только сам Тони это осознал, его менеджерский состав серьезно изменился. Оказалось, что предыдущие представители не только давали нелепые советы, но и почти не продвигали мерч бойца – это абсолютная безответственность и лень. Жаль, что Фергюсон слишком поздно понял, что доверял не тем людям.

Тони Фергюсон после поражения от Чарльза Оливейры Фото: Getty Images

3 апреля разъяренный Тони зарубится с Майклом Чендлером, опаснейшим парнем, которого Кукуй однажды троллил за крошечный твиттер («Там нет и 100 тысяч подписок!»). Учитывая, что Фергюсон идет на серии из двух поражений, а Уайт открыто заикается об увольнении из UFC, бой с Майклом станет судьбоносным. Тони либо вернется в элиту и гонку за пояс, либо верифицирует звание пенсионера.

Второй расклад будет безумно грустным, ведь праймового Тони подвели не выступления в клетке, а дурацкие решения, о которых он будет жалеть всю оставшуюся жизнь.

Рвать легкий дивизион 8 лет подряд, постоянно пролетать мимо главного боя в карьере, а потом рассыпаться от старости – легендарный Эль Кукуй заслуживал совсем не такой судьбы.

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