Российский боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, благодаря кому он находится в хорошей физической форме.
«Сейчас я в форме, хорошей форме. Не скажу, что в замечательной, но я доволен. Небольшой толчок мне дали мои девчонки, когда стали говорить: «Папа, ты толстый». Я понял, что чуть набрал и немножко ограничил себя. Увеличил нагрузки, начал работать с ребятами и понимаю, что сейчас я в хорошей форме», – приводит слова Емельяненко Okko Sport.
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- Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по боевому самбо.
- В ММА на его счету 39 побед (15 – нокаутом) и 6 поражений.
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