Опубликовано 01/03/2021 в 16:51 | Обновлено 01/03/2021 в 16:56

В интернете появилось видео, на котором российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов шутит над рефери Хербом Дином. Судья, который обслуживал поединок Хабиба и Конора Макгрегора, позволил ирландцу нанести несколько запрещенных ударов.

«Тренер, как вы думаете, сколько они ему заплатили?» – спросил Хабиб у тренера Хавьера Мендеса во время встречи с Дином на одном из турниров UFC.

Смешанные боевые искусства Федор Емельяненко рассказал, почему решил похудеть ЧАС НАЗАД

«Не знаю, Херб, сколько?» – ответил Мендес.

«Я пытался хорошо сделать свою работу»– отреагировал Дин.

«Тем не менее это хорошо оплачивается?» – парировал Мендес.

«Вот в чем дело: я никогда не получал хорошей компенсации», – сказал рефери.

«Тренер, все в порядке, я его прощаю», – подытожил Хабиб.

В октябре 2018 года Хабиб победил Конора сабмишном и впервые защитил пояс в легком весе.

После боя Херб Дин говорил, что не стал вмешиваться в ход поединка, чтобы не отвлекать Нурмагомедова, так как нарушения Конора не мешали ему слишком сильно.

Смешанные боевые искусства Исмаилов попросил у Хабиба помощи для «Анжи» 7 ЧАСОВ НАЗАД