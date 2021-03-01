В интернете появилось видео, на котором российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов шутит над рефери Хербом Дином. Судья, который обслуживал поединок Хабиба и Конора Макгрегора, позволил ирландцу нанести несколько запрещенных ударов.
«Тренер, как вы думаете, сколько они ему заплатили?» – спросил Хабиб у тренера Хавьера Мендеса во время встречи с Дином на одном из турниров UFC.
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«Не знаю, Херб, сколько?» – ответил Мендес.
«Я пытался хорошо сделать свою работу»– отреагировал Дин.
«Тем не менее это хорошо оплачивается?» – парировал Мендес.
«Вот в чем дело: я никогда не получал хорошей компенсации», – сказал рефери.
«Тренер, все в порядке, я его прощаю», – подытожил Хабиб.
- В октябре 2018 года Хабиб победил Конора сабмишном и впервые защитил пояс в легком весе.
- После боя Херб Дин говорил, что не стал вмешиваться в ход поединка, чтобы не отвлекать Нурмагомедова, так как нарушения Конора не мешали ему слишком сильно.
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