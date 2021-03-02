Шведский боец MMA чеченского происхождения Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Думаю, я уже все. Да, знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорит мне «Все».

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Хочу сказать огромное спасибо моей команде Allstars Training Center в Швеции. Хочу сказать огромное спасибо UFC», – написал Чимаев в инстаграме.

Президент промоушна Дэйна Уайт опроверг информацию об уходе Хамзата из спорта. «Он приехал в Штаты, и врачи дали ему преднизон – мерзкий ****** [гребаный] стероид. А когда ты принимаешь преднизон, то нужно отдыхать, чиллить и восстанавливаться. А он пошел в зал, потренировался, почувствовал себя дерьмом, вышел на эмоциях и запостил это.

В таком состоянии не следует трениоваться, но, знаете, этот парень – дикарь. Он хочет драться, как в каждый ****** [гребаный] уикенд, а ему нельзя этого делать. Чимаев не уходит из UFC», – заявил Уайт в интервью MMA Junkie.

Чимаев выиграл первые три поединка в промоушне и последний раз выходил в октагон в сентябре 2020 года.

В декабре 2020-го у Чимаева был назначен бой с Леоном Эдвардсом, но его дважды переносили из-за осложнений шведа после перенесенной коронавирусной инфекции, а в феврале 2021-го окончательно отменили.

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