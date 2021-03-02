Боец UFC Пауло Коста заявил, что проиграл Исраэлю Адесанье бой за титул чемпиона в среднем весе в сентябре 2020 года, потому что выпил слишком много вина вечером накануне поединка.

Перед UFC 253 Коста имел серию из 13 побед и считался серьезным претендентом на титул. Но во втором раунде потерпел поражение техническим нокаутом.

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«Я был немного пьян, когда дрался. Возможно, у меня было похмелье. Я не мог уснуть из-за судорог в ногах. Бой был назначен на 9 утра, но нам нужно было встать в 5 часов, чтобы отправиться на арену, подготовиться, размяться, затейпировать руки.

Я не мог уснуть до половины третьего. Это только моя вина, я не пытаюсь никого обвинить. Это был мой выбор – я не спал ровно сутки, и мне нужно было выспаться.

Поэтому я выпил вина. Много вина. Целую бутылку для того, чтобы заснуть. Сначала я выпил бокал, но это не сработало. Потом два – никакого эффекта. Половина бутылки – ничего не изменилось. И в конце я выпил все», – признался Коста в видео на собственном ютьюб-канале.

Это было первое поражение в карьере Косты.

Адесанья остался непобежденным – у него 20 побед.

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