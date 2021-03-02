Музыкант опубликовал в сториз постер предполагаемого боя, спросив подписчиков, хотят ли они увидеть его драку с Емельяненко. Александр выложил фото у себя в ленте и задал аналогичный вопрос.

Ранее Емельяненко оценил шансы Джигана в разговоре с агентом Азаматом Бостановым. «Я засыпаю, когда слышу про бой с Джиганом. А Джиган уснет, пролетит над гнездом кукушки. Они любят летать. Мне без разницы, где драться, без разницы, кого бить. Я соперников себе не выбираю. Бить людей – это моя работа», – сказал Александр.