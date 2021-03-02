В мире фриковых смешанных единоборств активно раскручивается поединок бойца Александра Емельяненко с рэпером Джиганом.
Музыкант опубликовал в сториз постер предполагаемого боя, спросив подписчиков, хотят ли они увидеть его драку с Емельяненко. Александр выложил фото у себя в ленте и задал аналогичный вопрос.
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Ранее Емельяненко оценил шансы Джигана в разговоре с агентом Азаматом Бостановым. «Я засыпаю, когда слышу про бой с Джиганом. А Джиган уснет, пролетит над гнездом кукушки. Они любят летать. Мне без разницы, где драться, без разницы, кого бить. Я соперников себе не выбираю. Бить людей – это моя работа», – сказал Александр.
- Статистика Емельяненко в ММА – 28 побед и 8 поражений.
- Последний поединок он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову.
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