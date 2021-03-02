Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал большое интервью впервые после завершения карьеры. Он рассказал о публичности, вспомнил погибшего отца и объяснил, почему было важно победить Конора Макгрегора.

Об исламе

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«Я бы хотел, чтобы люди видели во мне пример спортсмена, который чего-то добился. Не хочу, чтобы меня приводили в пример как мусульманина. Это очень раздражает меня. В нашей вере есть, с кого брать пример – это человек, который ходил среди нас, вырос среди нас и был таким же, как все остальные – это пророк Мухаммед. Я беру пример с него, и другие мусульмане должны брать пример с него, а не с меня или других известных личностей.

Мы созданы для того, чтобы поклоняться только Всевышнему, для меня вера превыше спорта. Я хотел бы, чтобы мои дети и близкие верили во Всевышнего и знали, что только он может предопределить судьбу не только одного человека, но и всего человечества. Хуже всего, когда человек поклоняется кому-то еще вместе со Всевышним, изобретая себе божество. Вера превыше семьи и всего остального», – цитирует 32-летнего Хабиба Esquire.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

О публичности

«Жизнь на виду очень напряженная. Я бы хотел жить как обычный человек, как десять лет назад. Но теперь у меня есть чемпионские пояса и выигранные бои. Я понимал, что с этим придет слава, но не думал, что будет так сложно. Жить так довольно тяжело, я хотел бы вернуться к тому спокойствию, которое было до того, как я прославился».

Об отце

«Были моменты, когда я не соглашался с ним или он со мной. Но мы всегда находили какой-то компромисс и приходили к решению. Иногда я даже не понимал, почему отец хочет именно так. Но он говорил: «Просто сделай вот это, и будет результат». В 80 процентах случаев так и было. Даже если я был в чем-то не согласен, я просто следовал его инструкциям, и результат был положительным.

Я бы не хотел, чтобы люди запомнили его как тренера или человека, который развил борьбу. У него было много проектов, самое главное, что он делал – воспитание людей, личностей. Он всегда говорил мне: «Лучшая инвестиция – инвестиция в людей». Он поддерживал близких родственников, заботился о сиротах. Так что он оставил очень большое наследие в этом направлении. От него зависело множество людей. Конечно, все зависит от Всевышнего, но он был поводом».

Абдулманап Нурмагомедов Фото: Getty Images

О тренерстве

«Теперь, когда мне больше не нужно тренироваться, у меня есть близкие люди, братья и друзья, которые бьются на высшем уровне. Около пяти-шести человек, с которыми мы строим путь – я буду помогать им, тренироваться с ними, делиться опытом. В какой-то мере это можно назвать тренерской жизнью, но я не планирую посвящать себя этому полностью. Просто буду находиться рядом и подсказывать».

О жестокости в ММА

«То, что мы должны причинять боль соперникам, чтобы показать свое превосходство – единственное, что беспокоит меня в этом виде спорта. Поэтому я очень люблю футбол – там с помощью красивых действий можно показать, насколько ты хороший спортсмен. Внутри октагона я один человек, а снаружи совершенно другой. В бою я должен показать всю свою агрессию, готовность к любому исходу поединка. Я всегда ставил цель поднять руку как победитель, но вне клетки я обычный человек. Думаю, я хороший человек. Но я не всегда хорошо отношусь к своим соперникам».

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

О Коноре Макгрегоре

«Я доказал внутри октагона, что нельзя просто чесать языком – нужно доказать это физически, чего мой соперник сделать не смог. Это была большая радость, потому что некоторые думали, что Макгрегор не проиграет. Было сказано много всего. От этого боя зависела вся моя карьера. Когда я выиграл, с моих плеч словно свалилась гора. Не думаю, что это можно описать в двух словах. Хотел бы, чтобы каждый почувствовал, что это такое».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Хабиб ушел из смешанных единоборств непобежденным: его статистика – 29-0.

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