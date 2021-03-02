На ивенте Urban Fight Night 24 в австралийском Сиднее состоялся главный бой турнира между тяжеловесами Дином Максвеллом и Рэйментом Рэндаллом.

В первом раунде Максвелл регулярно проверял соперника лоукиками и дважды за 20 секунд пнул его по колену. Бойцы на старте поединка шли в размен ударами, пока Рэндалл не лягнул Дина в ответ.

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Файтер в синих трусах страшно подвернул лодыжку и рухнул на канвас. Рэймент подлетел, чтобы добить его кулаками и отправить в нокаут, но Максвелл замахал руками и признал поражение. Судья оттащил Рэндалла от бойца и зафиксировал проигрыш.

Промоутер, бывший боец UFC Суман Мохтарян, рассказал в интервью MMA Junkie, что у Максвелла перелом малоберцовой и большеберцовой костей. Бойцу потребовалась операция с установкой пластины, он не сможет ходить на протяжении трех месяцев.

После этого поединка статистика Рэндалла составила 11-3, у Максвелла – 2-2.

Прозвище Рэндалла – The Limb Reaper («Серп для конечностей» с англ.).

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