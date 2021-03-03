Боец ММА Магомедзаид Заидов рассказал, как чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помог примерно 50 наркозависимым людям, находящимся на реабилитации.

«Хабиб очень тесно вовлечен в процесс оказания помощи наркозависимым. Есть около 50 человек, которым он помог реабилитироваться. Финансово, и есть такие сложные люди, для которых необходимо какое-то авторитетное лицо, которое бы обратилось к нему, замотивировало.

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Хабиб тратил свое время, приходил, уделял внимание, разговаривал с ними. Это стоит даже дороже, чем финансовая помощь. Излишняя финансовая помощь идет как откуп. А внимание, которое человек уделяет, стоит дорого. Этим Хабиб помог очень многим ребятам с района, с которыми вместе рос», – сказал Заидов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Хабиб ушел из смешанных единоборств непобежденным: его статистика – 29-0.

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