Вице-президент Absolute Championship Akhmat Асланбек Бадаев сообщил о состоянии бойца тяжелого веса Александра Емельяненко.

– Да, [в нашем промоушне] может пройти бой с участием Емельяненко, но с условием, чтобы он привел себя в форму. Он, наверное, килограммов 140 весит? Понятно, что в такой форме он далек от выхода в клетку в конкурентном бою.

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Александр – это имя, это бренд. Я убежден, что сейчас это самый харизматичный и яркий трэштокер в России. Это парень, который умеет поддеть здесь и сейчас, интересен и притягивает к себе. Поэтому, конечно, он нам интересен, если приведет себя в форму.

– Может ли Александр привести себя в форму в клубе «Ахмат»?

– Я думаю, сейчас это вряд ли возможно. Наверное, даже невозможно, потому что было слишком много шансов у Александра, чтобы привести себя в форму и вести здоровый образ жизни. В «Ахмате» ему всегда помогали – вы же помните его кубики пресса? Слишком много шансов было, но, к сожалению, Александр не выдерживал эту линию, не доходил до конца.

Если человек хочет чего-то, то он будет из кожи вон лезть. Есть соседние республики, куда он уезжал, где его видели. Видимо, когда он уже не мог противостоять своим желаниям, он уезжал в другие места и там, скажем так, пробовал алкоголь, – сказал Бадаев в интервью ютьюб-каналу «ХукВам» (цитата по Sport24).

Емельяненко последний раз дрался в смешанном стиле в июле 2020 года. В главном поединке ивента ACA 107 Александр в третьем раунде проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.

Журналист Александр Лютиков подсчитал, что после поражения от Исмаилова Емельяненко-младший не появлялся на публике 217 дней и впервые оказался на людях на турнире ACA 118.

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