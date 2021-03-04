Ирландский боец UFC Конор Макгрегор продал бренд виски Proper Twelve мексиканской компании по производству напитков Becle. Теперь фирма владеет 100% акций виски.
Виски Proper Twelve основал Конор Макгрегор и его менеджер Оди Аттар. В прошлом году доля компании Becle, которая известна текилой Jose Cuervo, составляла 49%. Не исключено, что Becle сохранит Макгрегора, чтобы он продолжал оставаться лицом бренда, сообщает Bloodyelbow.
- Последний поединок Конор провел против Дастина Порье и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.
- Макгрегор – бывший обладатель пояса UFC в двух весовых категориях.
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