Брат бойца ММА Хамзата Чимаева Артур рассказал, как протекала болезнь спортсмена и о том, что спортсмен, возможно, все же повременит с завершением карьеры.

«Его правое легкое не полностью восстановилось. Хамзату давали антибиотики, и спустя две недели он подумал, что можно вновь тренироваться.

Он был полностью истощен. Легкие не справились. Он стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию. Это слишком много значило для него. Я сказал ему успокоиться. Эта болезнь на разных людей влияет по-разному.

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Он сказал, что решил продолжить карьеру. Но на это потребуется время. Я посоветовал ему отдохнуть два-три месяца. После этого все будет в порядке», – рассказал Артур Чимаев BJPenn

Хамзат провел в UFC три боя и все выиграл досрочно, затратив в общей сложности 9 минут 38 секунд.

20 января Чимаев должен был биться с англичанином Леоном Эдвардсом, но поединок перенесли из-за болезни шведа.

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