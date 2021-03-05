Бывшие бойцы UFC в тяжелом весе Алистар Оверим и Жуниор дос Сантос могут подписать контракты с промоушном кулачных боев Bare Knuckle FC.
«Да, нас интересуют как Жуниор дос Сантос, так и Алистар Оверим. Мы уже установили контакт с ними и их командами. Давайте посмотрим, что произойдет», – приводит слова президента BKFC Дэвида Фельдмана BJPenn.
- Недавно Оверим и Дос Сантос были уволены из UFC.
- Дос Сантос шел на серии из 4 поражений нокаутом.
- Оверим в последнем поединке без шансов уступил россиянину Александру Волкову.
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