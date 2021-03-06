Аскар Аскаров абсолютно не медийный боец, но это следствие другой его особенности – у Аскара серьезные проблемы со слухом. С окружающими он общается с помощью слухового аппарата, но в клетку, естественно, выходит без девайса, из-за чего не слышит ни подсказок от угловых, ни криков болельщиков, ни замечаний судей. Из-за недуга общение с представителями медиа Аскарову дается с трудом.

Аскар – один из самых скромных российских бойцов, но это не распространяется на спарринги. Тренер клуба Fighting Eagles Мусхаб Кудиев, в котором занимается Аскаров, рассказал, как в 2014-м во время занятий по грэпплингу новенький сельский парень поймал нынешнего бойца топ-3 UFC на рычаг локтя. Соперник его отпустил, они продолжили схватку, но времени закончить не хватило. На следующий день борец пришел на тренировку и рассказал, что Аскаров пробил его номер, позвонил в 6 утра и сказал: «Я возле зала, жду тебя». Тот не понял, что плохого сделал Аскару, но тому просто нужен был реванш.

Боец начал терять слух в детстве, и родители не хотели, чтобы сын занимался борьбой, где травмы ушей считаются чем-то нормальным. Но Аскаров отказался идти по стопам отца и становиться строителем, а потому уехал из родного села Камыш-Кутан в Хасавюрт. Там он продолжил заниматься борьбой, а заодно начал прокачивать грэпплинг, боевое самбо и джиу-джитсу – Аскаров уже тогда хотел перейти в ММА, где мало просто быть хорошим вольником.

Смешанные боевые искусства Оверим и Дос Сантос могут перейти в промоушн кулачных боев 15 ЧАСОВ НАЗАД

«С детства он был очень шустрый, целеустремленный. Старался всегда до конца идти, даже в уличных драках. Он проигрывал, плакал, но все равно до конца шел. Когда он пришел в профессионалы, его целью было подраться в UFC и выиграть титул», – рассказывает тренер Аскарова Абдулла Абдуллаев.

Первый бой в смешанных единоборствах Аскар провел в 20 лет – схватка прошла в дагестанском селе Хунзах, а Аскаров засабмитил во втором раунде. Этот поединок занесен в рекорд, и боец вспоминает, что тогда умел только бороться – так и победил. На том же турнире дрались Абубакар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков – у второго также был дебютный поединок. С ними присутствовали и главные Нурмагомедовы, Абдулманап и Хабиб.

При этом Аскаров не бросил вольную борьбу: параллельно боец выиграл чемпионат России среди глухих и слабослышащих в категории до 61 кг. Благодаря этой победе он квалифицировался на Сурдлимпийские игры в Турции, где взял золото, уверенно заборов соперника из Украины Андрея Камбура (7:0). К моменту победы на Олимпиаде среди людей с нарушением слуха Аскаров уже добрался до ACB, завоевал и защитил пояс в наилегчайшем весе.

После второй защиты российский боец подписал контракт с UFC, но дебюта ждал больше года. Аскар пришел в лучший промоушн мира с рекордом 10-0, и первым его соперником стал Брэндон Морено – тот самый, который в конце 2020-го зарубился за пояс с Дейвисоном Фигередо и закончил бой вничью. Поединок с Аскаровым в сентябре 2019-го тоже остался без победителя: мексиканец уступал, но выровнял положение в концовке. Аскар, хоть и прервал победную серию, показал, что готов конкурировать в наилегчайшем дивизионе.

Через 4 месяца в прелимах турнира, в котором Конор бился с Серроне, Аскаров встретился с Тимом Эллиоттом и победил американца единогласным решением. Еще полгода, и дагестанец рубится с бразильцем Александре Пантожей. Аскар перебил соперника в третьем раунде и за счет этого победил решением. Пока получается, что все соперники Аскарова в UFC дрались с действующим чемпионом Фигередо, в том числе и будущий – Джозеф Бенавидес. И все те, кого победил российский боец, проиграли и бразильцу, а Бенавидес без шансов отлетел от Дейвисона дважды.

«Я думаю, это возраст. Его время уже прошло. Появляются молодые ребята, в топ-10 есть бойцы лучше Бенавидеса – Тагир Уланбеков, Манел Капе. Мне не понравилось, что Бенавидес два раза подряд проиграл, но стоит выше меня. Я докажу, что могу его побить», – отзывается Аскаров о сопернике.

Джозеф Бенавидес и Аскар Аскаров Фото: Getty Images

На путь от новичка до претендента на пояс Аскар потратил меньше года. Он вполне может улучшить достижение Петра Яна и стать чемпионом быстрее двух лет. При этом нельзя говорить, что Аскаров сносит соперников с пути: его победы в UFC не были доминантны, хоть и добыты единогласным решением. До прихода в промоушн все 10 боев Аскаров завершил досрочно, но в UFC пока не справляется с этой задачей, хотя говорит, что всегда хочет сделать все как можно быстрее.

Аскаров – не первый боец UFC с серьезными проблемами со слухом, с 2007-го по 2013-й в промоушне выступал глухонемой файтер Мэтт Хэммил. Американец вошел в историю не только из-за особенности: он стал первым, и, возможно, единственным, кто победил Джона Джонса. В их поединке Джонс полностью доминировал, но его дисквалифицировали за рубящие удары локтем. Дело могло ограничиться просто снятым баллом, однако Хэмилл не смог продолжить бой после запрещенных ударов. Сейчас Дэйна Уайт ведет переговоры с Атлетической комиссией Невады, чтобы отменить то поражение и снова сделать Боунса непобежденным.

Джон Джонс и Мэтт Хэмилл Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Аскаров дерется в наилегчайшей категории, на тренировках он рубится с ребятами намного тяжелее. Главный тренер махачкалинского клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев поведал, как Аскар задушил соперника Петра Яна Алджамейна Стерлинга и сделал четыре болевых экс-чемпиону UFC в легком весе Фрэнки Эдгару. По словам Учакаева, о подвигах Аскарова ему рассказывал Тимур Валиев, также тренировавшийся в том лагере.

Позже бывший соперник Яна Магомед Магомедов признался, что и его Аскаров ловил на болевой: «Аскар очень хорош в грэпплинге, он кого хочешь может поймать. Кто 80 кг весит, тоже спокойно ловит – без проблем, если поймает, у него пара фишек своих есть».

«Да, задушил, было такое, у нас был спарринг. Сколько таких задушил, я даже не помню», – отвечает Аскар на вопрос о Стерлинге и улыбается. А вот Алджамейн был очень недоволен, что перед титульным боем всплыла такая обличающая подробность.

«Я очень смеялся, когда прочел это. Даже не знаю, кто мог пустить эту утку. Не думаю, что это Аскар Аскаров, Магомед Магомедов или кто-то из тренеров. Мне смешно, потому что я даже не думал по-настоящему тренироваться в тот день. Просто пришел поработать на технику, и как-то все закрутилось. Я пришел в зал с травмированной шеей, мы с Аскаром поборолись, и мне это все казалось обычной тренировкой, игровой схваткой. Мы меняли позиции, я оказался в гарде, затем он, затем я. В общем, я был сверху, а он схватился за шею, и я постучал. Не думаю, что он причинил бы мне боль, но все же я не стал рисковать. Стоит ли это рассматривать, как настоящую схватку по грэпплингу? Не думаю. Как-то мы вновь поборолись, и все уже было по-другому», – оправдался Стерлинг.

Теперь Алджамейну стоит надеяться, что Аскаров не будет ждать его в 6 утра возле зала. Надо напрячься и Брэндону Морено – на пресс-конференции перед боем с Бенавидесом Аскар сказал удивительную вещь: в случае победы он подрался бы именно с Морено, даже если тот в реванше уступит Фигередо. Российский боец все же отметил, что будет биться именно с чемпионом, но в случае чего Морено станет первым претендентом. Кажется, теперь Брэндон – тот самый сельский парень, и Аскаров не успокоится, пока не закроет этот гештальт.

Брэндон Морено и Аскар Аскаров Фото: Getty Images

Но пока надо думать о Бенавидесе: Аскаров не сделал вес перед боем, и его шансы на поединок пояс снижаются даже в случае победы. Чтобы на 100% гарантировать титульную схватку, Аскару надо финишировать ветерана и делать это как можно зрелищнее. Иначе поход за чемпионством может затянуться.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг Ездил в Дагестан и Майами. Как Петр Ян готовился к бою в UFC ДЕНЬ НАЗАД