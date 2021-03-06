Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел дуэль взглядов с хип-хоп-исполнителем Джиганом.

«Буду бить лысую голову», – подписал пост в инстаграме Емельяненко.

Брат Федора также прокомментировал вероятный поединок с рэпером.

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«Да, [бой возможен], если он [Джиган] согласится. Теперь жду от него предложений. Вроде бы, как мне известно по слухам, он не против выйти со мной и провести поединок по правилам бокса.

Все соперники опасные. Все умеют бить, хорошо подготовленные. Я не ищу слабых бойцов, чтобы выходить и просто заниматься избиением. Все решит ринг. Но я буду стараться завершить бой с Джиганом досрочно», – заявил Емельяненко-младший в интервью «ВсёПроСпорт»

Емельяненко последний раз дрался в смешанном стиле в июле 2020 года. В главном поединке ивента ACA 107 Александр в третьем раунде проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.

По правилам бокса брат Федора выходил в ринг в ноябре 2019-го. Он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в первом раунде.

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